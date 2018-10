Poslanki in kandidatki za županjo predrli gume in pustili opozorilo #video

Policisti ob kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari preverjajo tudi utemeljenost suma, da je bilo storjeno kaznivo dejanje grožnje.

Materialna škoda znaša okoli 500 evrov.

Foto: LMŠ Poslanka je v izjavi novinarjem po poročanju STA povedala, da se v tem času pojavlja veliko različnih "filmčkov" o njej in "zelo grdih zapisov". "Gradivo jemljejo s sej mariborskega mestnega sveta izpred več let, moje izjave pa zmontirajo v kratke filmčke, verjetno z namenom, da se mi škoduje pri županski kandidaturi," je dejala.

Ne ve, kdo so storilci. "A očitno je, da marsikomu ne diši to, kar kažejo ankete v Mariboru," je poudarila.

Kot je povedala, je zdaj "podoživela" vse tisto, kar se je v Mariboru dogajalo pred leti v času protestov, ko so nasprotniki nekdanjega župana Franca Kanglerja obiskovali mestne svetnike, med njimi tudi njo kot svetnico Liste za pravičnost in razvoj.

"Vsekakor me ta dogodek ne bo ustavil, da bi delala to, kar sem do zdaj - pošteno delo, red, spoštovanje in razvoj. To je edino, kar v Mariboru potrebujemo," je poudarila in zagotovila, da si bo za to tudi prizadevala.

"Zavrženo dejanje, ki so ga neznanci povzročili naši poslanki Lidiji Divjak Mirnik, obsojamo in imamo do njega ničelno toleranco. V poslanski skupini LMŠ smo prepričani, da tovrstne strahopetne provokacije ne ponujajo pravih argumentov v prizadevanju za dobrobit slovenskega naroda. Dokler prevladujejo argumenti moči, sovražnega govora, nasilja in uničevanja, izgublja izključno in samo Maribor," je sporočil vodja poslancev LMŠ Brane Golubović.

Za županski položaj se je v Mariboru potegovala že pred petimi leti kot kandidatka LPR Stojana Auerja, a je takrat prejela le slaba dva odstotka glasov.

"Takrat je bila specifična situacija, zdaj pa so drugi časi," je dejala ob najavi kandidature, prepričana, da si je v tem času pridobila dodatne izkušnje, ki jo še utrjujejo v prepričanju, da je kos županski funkciji.

Foto: LMŠ

Foto: LMŠ