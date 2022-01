Na ALEJI SKY ob nedeljah tudi ledatlon

Oglasno sporočilo

Ledatlon ALEJA

Na malo manjši verziji poligona, kot smo ga lahko videli v šovu Exatlon, se bodo lahko obiskovalci ob nedeljah od 12. ure dalje pomerili z Exatlonci in s tem delno izkusili, kako je bilo tekmovati na tako zahtevnem tekmovanju.

Sicer pa lahko na ALEJI SKY vse dni drsate na 750 kvadratnih metrov velikem drsališču pod nebom s sto metrov dolgimi ledenimi stezami, ki se raztezajo izven večnamenskega igrišča, možna pa je tudi izposoja drsalk. Vsi, ki v ALEJI opravite nakup nad 50 evrov, pa imate pri nakupu družinske karte kar 50-odstotni popust.

Utrinek z Ledatlona v ALEJI

V najboljšem novem nakupovalnem središču na svetu dajejo velik poudarek na varnosti. Ves čas skrbijo za nadpovprečne higienske in varnostne standarde. Redno se razkužujejo stične točke. Razkužilni avtomati pa se nahajajo pred nakupovalnim središčem in vsako trgovino. Najvišji higienski ukrepi so bili pred kratkim certificirani s strani inšpekcijske službe TÜV AUSTRIA.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 m2 najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. Lani je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so bila nakupovalna središča v vseh državah vseskozi odprta, vendar pa je morala zaradi zaprtja države večina trgovin ostati zaprta več tednov oz. mesecev. Hitri komunikacijski kot tudi tehnično inovativni ukrepi SES-a v času pandemije covid-19 so kljub temu omogočili varno nakupovanje in dobro obiskanost. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria.

