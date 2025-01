Na štiriletnico padla cisterna, odpeljal jo je helikopter #video

Policisti so ugotovili, da je bil 41-letni moški skupaj s svojo štiriletno hčerko na pašniku, kjer imajo postavljen nadstrešek za živino. Deklica se je povzpela na cisterno, ki je bila nameščena na enoosnem priklopniku, in se po njej sprehodila do zadnjega dela. Takrat se je cisterna prevrnila nazaj, pri tem pa je deklica obstala ukleščena.

Na kraj so prišli tudi reševalci in zdravnik, ki je na kraju sumil na hude poškodbe, zato so jo s helikopterjem slovenske vojske odpeljali na nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. V nadaljevanju se je izkazalo, da je deklica utrpela več udarnin, a njene poškodbe niso življenjsko ogrožajoče, so sporočili s PU Koper.

Policisti so o dogodku obveščali preiskovalno sodnico in državno tožilko, saj zadevo preiskujejo v smeri morebitnega kaznivega dejanja.