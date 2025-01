Huje poškodovana smučarka v bolnišnici

Popoldne so Policijsko upravo (PU) Maribor obvestili o nesreči na območju Policijske postaje Ruše. Po prvih informacijah naj bi smučarka padla sama. Oskrbeli so jo smučarji reševalci, nato pa so jo prepeljali v bolnišnico. "Po razpoložljivih informacijah je huje poškodovana, policisti o nesreči še zbirajo obvestila," so navedli pri PU Maribor.

Lažje pa se je poškodoval smučar, ki je na grbini snega padel na smučišču na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica. Tudi v tem primeru bodo policisti o ugotovitvah obvestili pristojno tožilstvo.