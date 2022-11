Motorist po trčenju v stanovanjski objekt umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V naselju Varpolje v občini Rečica ob Savinji se je zgodaj zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl motorist. Ta je zapeljal z vozišča in trčil v stanovanjski objekt, na spletni strani navaja uprava za zaščito in reševanje.

Nesreča, v kateri je motorist zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka, se je zgodila danes ob 4.19.

Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Nazarje so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator na motornem kolesu, z vozišča očistili razlite motorne tekočine ter pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči in policiji, še navaja uprava za zaščito in reševanje.