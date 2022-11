V trčenju avtomobila, tovornjaka in avtobusa umrl en človek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prometni nesreči, ki se je dopoldne zgodila na cesti med Ribnico in Kočevjem, je v trčenju med osebnim vozilom, tovornim vozilom in avtobusom umrl voznik osebnega vozila, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.