Mors: Načrt vaje na Vremščici v neskladju s predpisi

Načrt gasilske vaje, ki so jo v soboto na Vremščici izvedli v obalno-kraški gasilski regiji, ni bil v skladu s predpisi, saj so bili vanj vključeni tudi udeleženci, ki v gasilsko regijsko vajo ne morejo biti vključeni, so pojasnili na ministrstvu za obrambo. Zato tudi sodelovanje uprave za zaščito in reševanje in Slovenske vojske ni bilo mogoče.

Gasilci obalno-kraške gasilske regije so konec tedna na Vremščici izvedli obsežno gasilsko vajo. Pri tem pa je prišlo do zapletov, saj sta uprava za zaščito in reševanje ter vojska le nekaj dni pred vajo odpovedali sodelovanje letal in helikopterjev, inšpektorica pa jo je poskušala prepovedati, so danes opozorili v obalno-kraški gasilski regiji. Vajo so vseeno izvedli, a pod inšpektorskim nadzorom.

Kot so pojasnili na ministrstvu za obrambo, je vlada aprila v načrt vaj za leto 2025 dodatno uvrstila vajo regijskega pomena Vaja požar v naravi – Vremščica 2025, za katero je bilo predvideno, da na njej sodelujejo vse sile zaščite, reševanja in pomoči, določene v regijskem načrtu zaščite in reševanja za primer požara v naravnem okolju. 14. maja pa je bil na pobudo regijskega štaba Civilne zaščite v Postojni izveden sestanek, na katerem so sodelovali predstavniki gasilcev obalno-kraške regije, policije, Slovenske vojske in uprave za zaščito in reševanje. Na tem sestanku so ugotovili, da se regijska vaja, kot je bila zamišljena, ne sme izvesti, ker presega okvir regijske vaje. Obalno-kraški gasilci so namreč želeli, da se vključi tudi gasilske enote iz drugih regij, kar pa ni mogoče v okviru regijske vaje zaščite in reševanja, prav tako to ni predvideno v sklepu vlade, so pojasnili na ministrstvu.

Uprava za zaščito in reševanje je nato 26. maja obvestila organizatorje in udeležence vaje, da se načrtovana regijska vaja zaščite in reševanja Vremščica 2025 prekliče. Sledile so priprave in usklajevanja glede možnosti izvedbe teoretične oz. praktične vaje državnega pomena, vendar do spremembe načrta vaj na ravni vlade ni prišlo. Zato so po navedbah ministrstva aktivnosti za izvedbo vaje zaustavili, saj časovni roki niso omogočali kakovostne in strokovne izvedbe državne vaje zaščite in reševanja v letu 2025.

Po podatkih ministrstva je obalno-kraška gasilska regija vseeno nadaljevala pripravo regijske gasilske vaje in vanjo vključila tudi upravo za zaščito in reševanje, Slovensko vojsko, policijo ter štab Civilne zaščite, zavod za gozdove, Slovenske železnice in druge.

Uprava za zaščito in reševanje je nato sklep o izvedbi vaje, načrt vaje in druge podatke o vaji prejela šele 14. oktobra. Ugotovili so, da sklep in načrt nista sledila dogovoru na sestanku v Postojni, saj sta bila v neskladju s predpisi, ker so bili v vajo vključeni tudi drugi udeleženci, ki v gasilsko regijsko vajo ne morejo biti vključeni. "Posledično tudi ni mogoče sodelovanje na tovrstnih vajah," so zapisali na ministrstvu.

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je v petek prejel prijavo, da naj bi se v soboto, 18. oktobra, odvijala vaja v nasprotju s predpisi. Opravljen je bil inšpekcijski nadzor, kjer je bilo ugotovljeno, da predvideni obseg presega pristojnosti gasilske vaje, zato je inšpektorica zahtevala, da se dokumenti, v kolikor želijo gasilci izvesti gasilsko vajo, ustrezno popravijo. "Ker je vodstvo vaje ukrep takoj realiziralo, gasilska vaja obalno-kraške gasilke regije ni bila prepovedana," so še zapisali.