Morilec Žalik zapravil možnost za pogojni izpust: zaradi nasilja nad ženo nazaj na Dob

Zapornik Bojan Žalik, morilec Janka Makoterja, je prvi v Sloveniji obsojen na tridesetletno zaporno kazen. Po 23 letih bivanja na zaprtem oddelku so ga novembra lani premestili na odprt oddelek, odprta pa je bila tudi možnost za pogojni izpust in svobodo. A kot poroča Večer, je Žalik svojo priložnost zapravil s tem, ko se je med prostim izhodom znesel nad ženo in ponovno pristal na zaprtem oddelku na Dobu.

55-letnega Bojana Žalika so zaradi umora Janka Makoterja s Cvena pri Ljutomeru obsodili na tridesetletno zaporno kazen. 23 let je odslužil na zaprtem oddelku, od tega skoraj 21 let v zaporu na Dobu. Novembra lani so ga premestili na odprt oddelek mariborskega zapora v Rogozi, imel pa je tudi dobre možnosti, da bi po več kot dveh desetletjih zakorakal na svobodo.

Ker je prestal okoli oseminsedemdeset odstotkov zaporne kazni, je nameraval komisijo za pogojne izpuste na pravosodnem ministrstvu marca letos zaprositi za pogojni izpust, je v februarskem intervjuju povedal za Večer.

A to se ne bo zgodilo. Žalik je med prostim izhodom psihično in fizično napadel ženo, posredovali so murskosoboški policisti. Izdali so mu prepoved približevanja in ga disciplinsko kaznovali. Iz odprtega oddelka so ga najprej premestili v zaprt oddelek zapora v Mariboru, nato pa na Dob, poroča omenjeni medij. Zavodskih ugodnosti, kot so izhodi iz zapora, ne uživa več. Prav tako bo po zaključeni policijski preiskavi mariborsko tožilstvo odločilo, ali bo Žalik obtožen še zaradi nasilja v družini.

Spomnimo

Janko Makoter je bil umorjen leta 1999 v svoji hiši. Leto kasneje so preiskovalni organi priprli Žalika, Ladislava Olaha in Milico Makoter, ženo umorjenega. Zadnja je bila osumljena, da je umor naročila, Žalik in Olah pa naj bi ga izvedla. Leta 2001 so vse tri spoznali za krive, Žalik in Makoterjeva sta dobila 30 let zapora, Olah 16. Nekaj let kasneje so sodbo zoper Makoterjevo razveljavili, leta 2007 pa so jo pravnomočno oprostili.