Molitev za župnika, ki ga nadleguje starejša vernica #video

Murskosoboškega župnika naj bi že tri leta nadlegovala neimenovana ženska, ki trdi, da ima z njim ljubezensko razmerje. Zgodbo je javno razkril sam. Nedavno je namreč v župnijskem listu vernike pozval, naj ne nasedejo govoricam, da se umika iz župnije in bo zaživel z vernico, ki naj bi ga zalezovala.

Dogajanje je pritegnilo precej medijske pozornosti. Župnik se je zdaj začasno umaknil iz župnije, njegov nadrejeni, murskosoboški škof, pa razmišlja, da bi 60-letnici izrekel cerkvenopravni ukrep interdikt. S tem bi ji prepovedal prejemanje zakramentov, tudi spovedi in obhajila.

Z zadevo se ukvarja tudi policija, ta je vernici že izdala več plačilnih nalogov zaradi kršitve javnega reda in miru, zbira pa tudi obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja groženj.

Dvanajsturna molitev za župnika

V župniji pa za danes ponoči načrtujejo nočno molitev, ki jo bo zaradi odsotnosti župnika vodil kaplan Aljaž Baša. Molitev bodo posvetili tudi župniku, pravijo.

"Odločili smo se, da bomo danes zvečer s sveto mašo začeli celonočno češčenje, ki bo trajalo do jutri, ko bo spet ob sedmih sveta maša."

Noč bo v cerkvi prebedel tudi predstavnik župnijskega pastoralnega sveta Drago Rajbar, ki je prepričan, da je prava rešitev za nastali položaj molitev. "Mi smo prepričani, da so informacije, ki nam jih je dajal župnik, prave in zato ga podpiramo. Žalosti nas to dogajanje v župniji."

Neobičajno za Cerkev

Stanislav Slatinek, profesor cerkvenega prava, razume ukrepe Cerkve. "Ko nekdo res trdovratno vztraja pri svojem in ni pripravljen na kompromis, pogovor, spravo, takrat je verjetno pač treba poseči tudi po malo bolj zahtevnih ukrepih," pravi o načrtovanem ukrepu interdikta.

Strinja se, da je tovrstno dogajanje, ki je privlačilo precej medijske pozornosti, precej neobičajno za Cerkev. Kaplan Župnije Murska Sobota Baša pa je za Planet dejal, da je po njegovem mnenju prav, da so stopili v bran župniku.