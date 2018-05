Močnejši nalivi na vzhodu, razjasnitev prihaja v ponedeljek

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Padavine bodo pogostejše sredi dneva in popoldne, ko bodo predvsem v vzhodnih krajih krajevno možni tudi močnejši nalivi. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 25 stopinj Celzija.