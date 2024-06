Ministrstvo za zdravje v vseh treh srčnih centrih odredilo sistemske nadzore

Na ministrstvu za zdravje so za Finance potrdili, da so uvedli sistemske nadzore v vseh treh srčnih centrih oziroma kardiokirurških oddelkih v UKC Ljubljana, UKC Maribor in MC Medicor. Gre za strokovne nadzore nad delovanjem zdravstvenega programa perkutane vstavitve aortnih zaklopk (Tavi) in upravne nadzore nad delovanjem celotnih oddelkov.

Sklep o začetku nadzorov v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, UKC Maribor in MC Medicor je ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel po navedbah Financ podpisala 11. aprila, rok za končanje nadzorov pa je 30. september. Na vprašanje medija, ali bo poročilo o ugotovitvah javno objavljeno in kdaj, na ministrstvu niso odgovorili. V nadzorih bodo pregledali obdobje od 1. januarja 2023 do 29. februarja 2024.

"Sistemski nadzor je bil uveden z namenom pregleda kadrovskih in prostorskih pogojev izvajalcev, stanja medicinske opreme ter preverbe protokolov kakovosti in procesov izvajanja. Cilj nadzora je opozoriti na pomanjkljivosti in predlagati področja za izboljšanje," so za Finance sporočili z ministrstva.

Članov komisije zaradi interesa nadzorov niso razkrili, so pa pojasnili, da so člane predlagale različne institucije, vključno z Zdravniško zbornico Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ministrstvom za zdravje.

V MC Medicor očitke po smrti 80-letnice zavračajo

MC Medicor se sicer sooča z očitki po smrti 80-letnice, ki je umrla po operaciji srca. Po poizvedovanju njenih hčera o zaposlenih, ki tam delajo brez licence, je Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije potrdila izvedbo izrednega strokovnega nadzora. V MC Medicor obtožbe zavračajo. Štirje zdravstveni tehniki, ki še niso opravili izpita slovenščine in tako še niso vpisani v register zdravstvene nege, naj bi delali pod nadzorom, so zatrdili v začetku maja.