Kot je v sredo dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel, so se za sestanek odločili, ker jih skrbi za bolnike. Na ministrstvu pa so naknadno pojasnili, da so nanj povabili generalna direktorja obeh univerzitetnih kliničnih centrov, direktorje splošnih bolnišnic in direktorja Zdravstvenega doma Ljubljana in Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor. Če se bo izkazala potreba, pa bodo v prihodnje na sestanek povabili tudi direktorje ostalih javnih zdravstvenih zavodov.

Za danes ob 12. uri so napovedana tudi pogajanja za zdravstveni steber, v okviru katerih bi vlada reševala tudi nekatere stavkovne zahteve zdravnikov. A so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides že napovedali, da jih na stebrna pogajanja ne bo. Vlado ob isti uri vabijo na pogajanja o stavkovnih zahtevah. A vladne strani nanje ne bo.