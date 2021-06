Ministrstvo na vlado poslalo predlog uresničitve odločbe o neustavnosti delov zakona o nalezljivih boleznih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ministrstvo za zdravje je v obravnavo vladi poslalo osnutek novele zakona o nalezljivih boleznih, ki natančno določa, kdaj in kako vlada omeji gibanje in prepove zbiranje ljudi v primeru grožnje epidemije. Z njim želi uresničiti ustavno odločbo, ki je posamezne dele zakona spoznala za neustavne. Vladi predlaga, da besedilo v DZ pošlje že danes.

Ustavno sodišče je namreč za neustavno spoznalo 2. in 3. točko 1. odstavka 39. člena zakona o nalezljivih bolezni, ki vladni strani dajeta možnost, da lahko za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni med drugim omeji gibanje ter prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost.

Osnutek novele, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje, v tem delu vsebuje vsebinsko zelo podobno ureditev, natančneje pa določa, kdaj in kako lahko vlada sprejme posamezen ukrep.

Minister mora pred predlogom pridobiti strokovno oceno

Foto: Getty Images Med drugim določa, da je minister za zdravje pred podajo predloga za sprejem omejitvenih ukrepov dolžan pridobiti strokovno oceno, ki jo pripravi inštitut za javno zdravje, ali na predlog drugega ministra. Natančno je določeno, kaj vse mora zajemati taka ocena.

Vlada lahko nato odredi le tiste ukrepe, ki glede na omenjeno strokovno oceno pomenijo najmanjši mogoč poseg v svobodo gibanja in združevanja ter druge človekove pravice in temeljne svoboščine, pri čemer predhodno oceni tudi socialne, gospodarske in širše družbene učinke posameznega ukrepa ter določi izjeme.

Predlagajo, da se novelo obravnava po nujnem postopku

Ukrepi morajo biti odrejeni z veljavnostjo na najmanjšem prostorsko zaokroženem območju in za najkrajši mogoč čas, ki je potreben za doseganje namena in ciljev, vlada pa mora ukrepe presojati vsakih sedem dni, je zapisano.

Besedilo še določa, da se z dnem uveljavitve novele postopki o prekrških, začeti na podlagi omejitvenih odlokov, izdanih na podlagi neustavnih delov zakona o nalezljivih boleznih, ustavijo, če še niso bili pravnomočno končani.

Ministrstvo predlaga, naj DZ novelo obravnava po nujnem postopku. Navaja tudi, da zaradi kratkega, dvomesečnega roka, ki ga je za odpravo neustavnosti določilo sodišče, ni bilo mogoče izvesti medresorskega usklajevanja, prav tako ne javne razprave.