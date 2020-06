Zdajšnjim in nekdanjim ministrom še zadnjič nižje plače #infografika

Koliko so znašale še zadnje plače ministrov po tem, ko je vlada ob razglasitvi epidemije v okviru prvega protikoronskega svežnja paketov sprejela odločitev, da se funkcionarjem za čas krize osnovna plača zniža za 30 odstotkov. Polne plače bodo ministri prejeli pri junijskem plačilu. Svoja majska nadomestila so dobili tudi nekdanji ministri Šarčeve vlade.

Vladni funkcionarji so v preteklih dneh dobili plače, ki so bile še nižje kot mesec prej. Zaradi epidemije, ki je veljala od 13. marca do konca maja, so bile plače politikov znižane za 30 odstotkov. Za marec so ministri in vladni funkcionarji dobili običajne plače, za april za 30 odstotkov nižje, majske plače, ki so jih dobili v začetku junija, pa so še dodatno znižane zaradi poračuna za polovico marca. Junijska plača bo znova enaka kot pred epidemijo.

Koliko so znašale majske plače ministrov?

Potem ko je aprilska plača premierja Janeza Janše (SDS) znašala 5.063 evrov bruto, je bila majska plača zaradi marčevskega poračuna nižja. Janša je za mesec maj prejel 4.438 evrov bruto izplačila. Tudi finančni minister Andrej Šircelj (SDS) je ravno tako dobil manjše majsko izplačilo v primerjavi z aprilskim – 4.250 evrov bruto izplačila. Za mesec april je dobil 4.814 evrov bruto. Minister za zunanje zadeve Anže Logar (SDS) je dobil še nižjo plačo od svojih strankarskih kolegov, ta je znašala 3.905 evrov bruto. Manjše izplačilo za prejšnji mesec je prejel tudi sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič (SDS), in sicer 2.947 evrov bruto. Aprila je ob plači 3.856 evrov dobil še 341 evrov dodatka.

Premier Janša je aprila in maja prejel nižjo osnovno plačo. Foto: Matija Sušnik

Majska plača gospodarskega ministra Zdravka Počivalška (SMC) je znašala 4.284 evrov bruto. Plača okoljskega ministra v prejšnji vladi Marjana Šarca in zdaj državnega sekretarja na ministrstvu za gospodarstvo Simona Zajca (SMC) je v maju znašala 3.426 evrov bruto, kar je manj, kot je dobil odhajajoči državni sekretar Aleš Cantarutti. Njegovo izplačilo majske plače je znašalo 3.548 evrov bruto.

Tudi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec (DeSUS) je v maju prejela nižjo plačo kot mesec prej. Če je njena aprilska plača znašala 4.479 bruto, je v maju zaradi poračuna za polovico marca dobila nekaj sto evrov nižje nakazilo, 4.009 evrov bruto. Še manj od Pivčeve pa je v maju dobil minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec (NSi). Njegova majska plača je znašala 3.785 evrov bruto.

Več od Pivčeve in Vrtovca je več dobil okoljski minister Andrej Vizjak (SDS), in sicer 4.181 evrov bruto. Minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Ciglar Kralj (NSi) pa je prejel 3.889 evrov bruto majske plače. Zdravstveni minister Tomaž Gantar (DeSUS) 4.164 evrov bruto. Ministrica za šolstvo Simona Kustec (SMC) je v maju prejela 3.992 evrov bruto plače. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs (SDS) je prejel 4.182 evrov bruto izplačila, minister za obrambo Matej Tonin (NSi) pa 3.854 evrov bruto plače.

Nadomestila za ministre prejšnje vlade

Nadomestila so prejeli tudi nekateri funkcionarji prejšnje vlade. Šarčev minister za zdravje Aleš Šabeder je v mesecu maju prejel 3.003 evre bruto nadomestila, prav tako tudi nekdanji minister za obrambo Karl Erjavec (prej DeSUS). Prejel je 3.806 evrov bruto nadomestila. Prejšnji šolski minister Jernej Pikalo (SD) za april prejel 5.634 evrov nadomestila, za maj pa 2.965 evrov bruto.

Za dobro leto ministrovanja je do nadomestila upravičen tudi Zoran Poznič (SD), nekdanji minister za kulturo. V aprilu je dobil 5.445 nadomestila plače, za maj pa 2.814 evrov bruto. Med nekdanjimi ministri, ki v maju nadomestila niso prejeli, je nekdanja ministrica za pravosodje Andreja Katič (SD). Katičeva je sicer v aprilu prejela 5.673 evrov bruto nadomestila.