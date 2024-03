Ministrica za kmetijstvo: Ponosna sem, da smo uspeli skupaj zakorakati proti istim ciljem

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je s predstavniki kmetijskih organizacij danes podpisalo dogovor, na podlagi katerega protesta v torek ne bo, nadaljevali pa bodo pogajanja, je povedala ministrica Mateja Čalušić. Pozdravila je pripravljenost kmetov na kompromise in pričakuje uspešne nadaljnje pogovore.

Dogovor s kmetijskimi organizacijami se nanaša na sedem ključnih točk, ki predstavljajo izhodišča za nadaljnja pogajanja, je v izjavi za medije v Ljubljani povedala Čalušićeva. "Z današnjim podpisom se naše delo ne le nadaljuje, ampak tudi začenja na drugačen način," je dejala.

S predstavniki kmetov so po njenih besedah pri vseh točkah preverili, kaj je mogoče storiti v kratkem času, in se dogovorili, da bodo glede zahtevnejših področij nadaljevali pogajanja. "Skozi analizo, skozi vsebine, skozi konkretne zapise, da lahko imamo argumente, zakaj je potrebna sprememba," je povedala.

Kmetijske organizacije so po njenih besedah dokazale pripravljenost na plodno sodelovanje in sklepanje kompromisov. "Ponosna sem, da smo uspeli skupaj zakorakati proti istim ciljem: pridelati na dostojen način varno hrano, umestiti čisto vsakega, ki je ključen v verigi preskrbe s hrano, ob tem pa tudi ustvariti medsebojno zaupanje in sodelovanje," je poudarila.

Kmetje napovedan torkov protest preklicali, a boj se nadaljuje

Predstavniki kmetijskih organizacij so se po petkovem sestanku z ministrico namreč konec tedna odločili, da veliki kmečki protest, ki so ga napovedali za torek v Ljubljani, za zdaj prekličejo. Kot so napovedali, bodo dali vladi mesec dni časa za uresničitev vsaj dela obljub. Če prvih rezultatov v tem času ne bo, bo možnost protesta spet na mizi.

Vlada je kmetom po njihovih navedbah med drugim obljubila, da jih bo pri urejanju suhih zadrževalnikov, zaradi katerih so bili kmetje iz Savinjske doline že na cestah, bolj upoštevala. Prav tako naj bi jim obljubila, da bo material, ki ga med poplavami naplavi voda, z njihovih njiv odstranila država ali jim vsaj povrnila stroške za to.

Kot je povedal predsednik sindikata kmetov Anton Medved, se boj za interese kmetov nadaljuje. "Kmetom se zahvaljujemo za množično pripravljenost za prihod v Ljubljano in jim dajemo zavezo, da jih bomo v nadaljnjih usklajevanjih tvorno in vztrajno zagovarjali," je v današnji izjavi za medije pred sedežem Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) v Ljubljani dejal Medved.

Po Žvegličevih besedah so najbolj pomemben dogovor uspeli doseči z ministrstvom za naravne vire in prostor, s katerim so dogovorili obsežen protokol glede umeščanja vodne in druge infrastrukture, ki posega na kmetijska zemljišča, v prostor. "Če bo prišlo do posega na kmetijska zemljišča, se bo individualno obravnavalo vsako kmetijo in se za vsako naredilo tudi sanacijski načrt," je poudaril.

Prav tako se kmetom zdi pomemben dogovor, da bodo lahko letos tudi nove kmetije vstopile v kmetijsko-okoljske ukrepe.

Kot je povedal Žveglič, so dobili tudi zavezo o tvornem sodelovanju pri zakonu o dohodnini, kjer si kmetje želijo izvzem izplačil za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost (plačila OMD) iz obdavčitve.

Žveglič: Odkar je na položaju Čalušićeva so se stvari pohitrile

Predstavniki kmetov in vlade pa niso našli skupnega jezika pri pristojbinah za plačilo za vzdrževanje gozdnih cest. "Te plačujejo samo lastniki gozdnih zemljišč in država v enem delu, v drugem delu pa lokalne skupnosti, ceste pa uporabljajo vsi, od turistov, ostalih državljanov, rekreativcev," je dejal Žveglič. Po njegovih besedah gre za visoke vsote, pri čemer pa bodo v prihodnje tudi tu poskušali najti način, da bi bilo plačilo bolj pošteno in pravično.

Problematike zveri po Žvegličevem mnenju medtem ni mogoče rešiti na hitro, so pa dobili zagotovilo ministrstva za naravne vire in prostor, da se bo izredne odstrele tam, kjer prihaja ali bo prihajalo do škodnih primerkov, pohitrilo. Te vloge bodo po novem odobrene že po prvem škodnem primeru in ne več po drugem.

Časovnice za uresničitev zahtev ni, saj, kot je dejal Žveglič, nekaterih stvari ni mogoče rešiti na hitro. "Če se to, kar smo danes v sporazumu podpisali in se dogovorili, ne bo udejanjilo, se bomo umaknili iz tega sporazuma in šli na štartno točko," je napovedal in dodal, da se je v vsakem primeru treba pogajati, čeprav so v nekaterih primerih ta pogajanja zelo počasna.

"Odkar imamo na položaju to kmetijsko ministrico, so se stvari v našem resorju pohitrile in kažejo na napredek, zato smo se tudi odločili, da torkov protest odpovemo in gremo v nadaljnja usklajevanja," je poudaril Žveglič.

Kot je pojasnil, je šest organizacij, ki se pogajajo z ministrstvom, na svojih organih dobilo soglasje za odpoved protestov, a to ne pomeni, da ne bo več prihajalo do samoorganiziranih protestov. "Pozivam pa kmete, da smo še naprej enotni, kolikor je to pač možno. Zagotavljam, da se vsi tukaj trdno borimo za pravice kmetov in za njihove zahteve," je poudaril in dodal, da bi ti protesti zmanjšali njihovo pogajalsko moč.

Organizacije KGZS, Zadružna zveza Slovenije, Sindikat kmetov Slovenije, Združenje hribovskih in gorskih kmetov Slovenije, Zveza kmetic Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine so minuli teden za 19. marec zaradi prepočasnih pogajanj z vlado glede njihovih zahtev napovedale protest. Tega so, potem ko jim je ministrstvo zadovoljivo odgovorilo na njihove protestne zahteve, odpovedale.