Minister razkril, kdaj bodo v Ljubljani začeli graditi 350 milijonski projekt

Vlada je danes sklenila, da s ključnimi deležniki, poleg države in zasebnega partnerja sta to še Slovenske železnice in ljubljanska občina, sklene memorandum o sodelovanju pri projektu novega ljubljanskega potniškega centra s spremljajočim poslovnim delom, je sporočil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec. Gradnja naj bi stekla leta 2022.

"Emonika - Potniški center Ljubljana je po desetletju obljub končno realnost. Vlada je danes sprejela sklep, da z vsemi ključnimi deležniki sklene memorandum. Gradnja je predvidena v začetku leta 2022, celotna investicija pa je ocenjena na približno 350 milijonov evrov," je na Twitterju zapisal Vrtovec.

Zahvalil se je skupini na ministrstvu na čelu z državnim sekretarjem Blažem Košorokom, zasebnemu investitorju (gre za družbo, povezano z madžarsko banko OTP in Slovenskimi železnicami), ter Mestni občini Ljubljana.

"Vse zaplete smo uspeli rešiti. V osmih mesecih smo projekt oživili in ga postavili na noge. Verjamem, da zmoremo uspešno sodelovati tudi naprej," je prek Twitterja še sporočil minister.

Začetki projekta so stari več kot 10 let

Vlada pod vodstvom Janeza Janše se je obujanja projekta, katerega začetki so stari več kot 10 let in ki je bil dolgo časa znan pod imenom Emonika, lotila kmalu po prevzemu nalog.

Najprej je razveljavila sklep iz leta 2007 o javno-zasebnem partnerstvu z družbo Trigranit pri projektu ljubljanskega potniškega centra in presodila, da je za uspešno nadaljevanje projekta, ki v javnem delu predvideva gradnjo nove železniške postaje in nadgradnjo tirne infrastrukture ter gradnjo nove avtobusne postaje, nujno vodenje in koordiniranje projekta na najvišji ravni.

Zato je za to nalogo imenovala državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Blaža Košoroka, ministrstvu pa je naložila, da pod njegovim vodstvom pripravi celovito informacijo o nadaljevanju projekta, ki naj vsebuje tako tehnični kot finančni del. Na ministrstvu so nato imenovali delovno skupino za oblikovanje pravnega in finančnega modela izvedbe projekta, ki poleg omenjenega javnega dela predvideva tudi izvedbo zasebnega poslovnega dela, med drugim gradnjo poslovne stolpnice in nakupovalnega središča, poroča STA.

Projekt uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij

Poleg tega je bil projekt z vsemi elementi uvrščen tudi na seznam pomembnih investicij za obdobje po koronski krizi, v načrt razvojnih programov 2020–2023 pa je vlada uvrstila projekt nadgradnje železniške postaje Ljubljana, to je prenove tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture ter gradnjo zunajnivojskih dostopov. Gre torej za ureditev tirne infrastrukture v sklopu novega potniškega centra Ljubljana in za del širšega projekta ureditve železniškega vozlišča Ljubljana.

Z zasebnim partnerjem, družbo Mendota Invest, katere ustanovitelj je lastniško povezan z madžarsko banko OTP, so medtem potekali pogovori o sklenitvi dogovora o koordiniranem sodelovanju in čimprejšnji odpravi ovir za izvedbo investicije, zato da bi javni in zasebni del tekla čim bolj vzporedno.

Poleg države ima pri javnem delu projekta ključno vlogo družba Slovenske železnice. Ta bo gradila novo avtobusno postajo in garažno hišo, država pa tirno infrastrukturo in novo železniško postajo. Pomembno vlogo pri projektu v prostorskem delu ima še Mestna občina Ljubljana.

Z vsemi temi bo torej zdaj po sklepu vlade sklenjen memorandum o sodelovanju, da bi se projekt po skoraj desetletju in pol vendarle premaknil z mrtve točke in temu precej neuglednemu delu središča prestolnice dal novo podobo.