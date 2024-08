Miloš Njegoslav Milović je bil pravnomočno obsojen na leto in pol zapora ter denarno kazen 15 tisoč evrov zaradi pomoči pri zlorabi položaja. Obsodili so ga zaradi fiktivnega posla v vrednosti 390 tisoč evrov leta 2008 med SŽ Železniškim gradbenim podjetjem in podjetjem NB Inženiring.

Med dolgoletnim sojenjem na okrožnem sodišču v Ljubljani so ga dvakrat oprostili. Višje sodišče je sodbo v prvem primeru razveljavilo, drugič pa jo je iz oprostilne spremenilo v obremenilno.

V pisni izjavi za medije je Milović pred kratkim opozoril, da je bil obsojen za domnevno kaznivo dejanje, ki naj bi ga storil v času, ko je bil kot odvetniški pripravnik pod mentorstvom Aleksandra Čeferina zaposlen v Odvetniški družbi Čeferin. "Sem tako sploh prvi odvetniški pripravnik, ki je bil obsojen za kaznivo dejanje, ki naj bi ga storil pri opravljanju svojega dela v odvetniški pisarni v sodelovanju s takratnima poslovnima partnerjema odvetniške pisarne Nihadom Bešićem in podjetjem SŽ ŽGP d. d., s katerim Odvetniška družba Čeferin še danes poslovno sodeluje," je zapisal.

Golobu svetoval o varnostnih vprašanjih

Mediji smo o Miloviću obširno poročali, ker je premierju Robertu Golobu svetoval o uvedbi novega načina varovanja predsednika vlade. Sodeloval je tudi na sestankih, kjer sta se policija in generalni sekretariat vlade dogovarjala o tej spremembi, kar je prispevalo h krhanju odnosov med Golobom in tedanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Poleg tega je obiskal nekatera ministrstva in jim svetoval glede varnosti, brez uradnega pooblastila ali druge formalne podlage.

Milović je bil tudi varnostnik nekdanjega premierja Janeza Drnovška.