Milanović "dal košarico" Pahorju: "Imam nepredvidene obveznosti"

Iz Milanovićevega urada so pojasnili zgolj še, da bo na slovesnosti kot odposlanka predsednika sodelovala njegova svetovalka za človekove pravice in civilno družbo Melita Mulić.

Pahor in Milanović naj bi danes na slovesnosti ob jubileju Zveze slovenskih društev na Hrvaškem nastopila kot slavnostna govornika. Pahor je kljub Milanovićevi odpovedi udeležbe na poti na Reko. Njegov obisk je v prvi vrsti namenjen počastitvi 30-letnice delovanja zveze, so poudarili v Pahorjevem uradu.

Zvezi bo vročil tudi zahvalo predsednika republike za predano delo za slovensko skupnost na Hrvaškem in neprecenljiv prispevek k ohranjanju slovenske kulture in maternega jezika ter zavzeto delovanje za vsestranski razvoj Slovencev na Hrvaškem in sožitje med sosednjima narodoma in državama, so še napovedali.

Pahor ne vidi težave

Zatem naj bi imela predsednika Slovenije in Hrvaške dvostransko srečanje, na katerem naj bi se po napovedih iz Pahorjevega urada posvetila pregledu aktualnih dvostranskih in evropskih vprašanj ter izmenjala stališča o razmerah v Ukrajini, njihovih učinkih na regijo Zahodnega Balkana in kredibilnost širitvenega procesa Evropske unije.

V odpovedi današnjega srečanja Pahor ne vidi težave, so še pojasnili v predsednikovem uradu. Spomnili so, da sta se predsednika sestala konec aprila v Zagrebu. Tedaj sta se med drugim dogovorila tudi za naslednje srečanje voditeljev pobude Brdo-Brioni, ki naj bi potekalo v Sloveniji.