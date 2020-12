Milan Kučan napovedal ukinitev Foruma 21

Kot je v pismu zapisal Milan Kučan, sta o ukinitvi društva Forum 21 novembra začela razmišljati skupaj z njegovim podpredsednikom, pisateljem Slavkom Preglom.

Med razlogi za prenehanje delovanja društva je Kučan med drugim izpostavil dejstvo, da Forum 21 ni aktiven tako rekoč že eno leto (zadnja objava na spletni strani društva ima datum 13. februar 2020).

➡️ Kučan ukinja #Forum21.

Saj, nič več ne bo tako kot je bilo. pic.twitter.com/bxacD22axp — BojanPožar (@BojanPozar) December 19, 2020

Kot je v pismu zapisal Kučan, društvo v današnjih razmerah (epidemija covid-19) tudi nima kadrovskih, finančnih in tehničnih pogojev za nadaljevanje dela. Končna odločitev o usodi Foruma 21 bo sprejeta 10. januarja 2021.

Društvo Forum 21 je bilo ustanovljeno leta 2004 kot institucija civilne družbe, ki "želi s premisleki, prenosom znanj in izkušenj ter z analizami družbenih procesov bogatiti podlage za kompetentno odločanje o javnih zadevah v Sloveniji, v EU in v širšem mednarodnem prostoru", je zapisano na spletni strani društva.



Med člani Foruma 21 so (bili) številni prepoznavni Slovenci in Slovenke, med drugim Sandi Češko, Zoran Janković, Herman Rigelnik, Srečko Meh, Janez Kocijančič, Franci Kek, Tone Vogrinec, Gojmir Lešnjak, Saša Pavček, Vita Mavrič, Evald Flisar, Niko Toš.