Milan Krek v oddaji Osebno z Valentino Plaskan pokazal čustva #video

V pogovorni oddaji se je osebno z direktorjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milanom Krekom pogovarjala voditeljica Valentina Plaskan. Spregovorila sta o epidemiji, delitvah na levo in desno, ter tudi o njegovi družini, ki je zaradi njegove odsotnosti in izpostavljenosti v obdobju, ko je bil imenovan za direktorja NIJZ-a veliko pretrpela. V zadnjem delu je odgovoril tudi na Zlatkov pogled, ko ga je pred letom dni na ljubljanskih ulicah zasledoval, žalil in nad njim izvajal nasilje. Poudaril je, da je v Sloveniji toliko nasilja, ker ga pometemo pod preprogo in ne obsodimo.

"Virus ne pozna partijske knjižice," je v odgovoru na doživljanje kako gleda delitev na leve in desne, virusu in levičarstvu povedal Milan Krek in nadaljeval:

"Kajti imamo enega skupnega sovražnika in to je virus. In kakršnokol strankarsko opredeljevanje levo ali desno pri tem virusu je popolnoma nepomembno, ker virus nima ne partijske knjižce pa tudi ne članke izkaznice katerekoli politične stranke."

O virusu, delitve na levo in desno ter o predlogu mikrobiologa Gorazda Pretnarja, da bi imenovali Kreka na mesto direktorja NIJZ-ja in zakaj je Pretnar predlagal odstop takratnje direktorice Nine Pirnat.

Milan Krek, @NIJZ_pr: Moja dolžnost je, da Slovencem povem, kaj nas čaka, kakšni so problemi in rešitve. Moja naloga ni, da stvari olepšujem. Situacija je zelo resna, že junija sem opozarjal kaj nas čaka jeseni, če se ne bomo precepili.

"Ko grem pred kamero nikoli ne lažem, vedno povem resnico in resnica vedno boli. To resnico niti ne želim ovijati v rdeč, zelen ali pa v kakršnkoli celofan. Ker tudi ljudje, ko gre za resne stvari je edino prav, da poveš po pravici in stvari ne olepšuješ. Ker tud jaz sam ne želim, da mi kdo rožce sadi, če je hudo. Jaz mislim, da je prav, da slovenskemu narodu povem kaj nas čaka, kaj so problemi in kaj so rešitve. To je moja naloga kot direktorja NIJZ," je Krek povedal o tem, da ljudem pred kamero pove o stvareh kot oče svojim sinovom.

"Moram povedati, da od prvega maja odkar sem prevzel to funkcijo, se nisem še nikoli sprostil. Nisem bil na dopustu, nisem bil na bolniški. Delam praktično vsak dan," je o delu in dopustu povedal Milan Krek.

Kakšen je Milan Krek doma, kako se spopada z virusom, kaj je povedal o družini in kakšno ceno plačujejo njegovi otroci in žena:

"Ampak poglejte, ko se enkrat podaš na to pot moraš tudi družini povedat, da bo hudo, da bo težko. Jaz sem ponosen na njih. In upam, da bodo zdržali," je o delu na mestu direktorja NIJZ in pritiskih povedal Krek.

O pritiskih na zdravnike in o strahu, ter o ljudeh, ki zdravnikom pišejo grožnje. Povedal je, da je nivo komunikacije pod nivojem. Na lanskoletno dogajanje se je odzval tudi Zlatan Čordić- Zlatko.

"Slabo je potem to, da je sporočilo za vse mlade, da so lahko nasilni, da se lahko opravičjo in se jim vse oprosti. Ne, poglejte, nasilja se nikoli ne oprosti, in zame bo Zlatko vedno tak Zlatko kakršen je bil takrat, ko me je spremljal od ministrstva za šolstvo do Trubarjeve, žal se mi je zelo globoko vtisnil v spomin," je o splošnem nasilju in odobravanju nasilja povedal Milan Krek.