Mesečne in druge vozovnice IJPP se bodo samodejno podaljšale

Ministrstvo za infrastrukturo je podpisalo sklep, s katerim se imetnikom mesečnih, polletnih in letnih vozovnic za integrirani javni potniški promet (IJPP) samodejno podaljša veljavnost, saj jih zaradi neobratovanja javnega potniškega prometa trenutno ne morejo koristiti.

Od 16. marca letos zaradi epidemije koronavirusa ne obratuje javni potniški promet. Uporabniki oziroma imetniki terminskih vozovnic (mesečnih, polletnih in letnih) so se na ministrstvo tako obrnili z vprašanji, ali lahko pričakujejo povrnjena sredstva za nakup terminskih vozovnic, ali bo torej ministrstvo veljavnost vozovnic podaljšalo, so sporočili z ministrstva.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je podpisal sklep, na podlagi katerega se podaljša veljavnost vozovnic. "Imetnikom polletnih in letnih vozovnic bo veljavnost podaljšana najmanj za čas, ko javni linijski promet ni obratoval, imetnikom mesečnih vozovnic pa najmanj za število dni do konca veljavnosti marčevske vozovnice, katere niso mogli koristiti," so zapisali.

Podrobnosti sklepa bodo znane pri izvedbi sklepa, ko bo jasen datum ponovne obuditve javnega linijskega prevoza potnikov, so še dodali.

Prodajna mesta ne bodo obremenjena

Podaljšanje veljavnosti vozovnic bo sistemsko zagotovil SŽ Potniški promet d.o.o. v vlogi vodilnega partnerja konzorcija, ki izvaja vzdrževanje in nadgradnje sistema integriranega javnega potniškega prometa. Prodajna mesta s temi postopki tako ne bodo dodatno obremenjena, so še dodali.