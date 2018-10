Mesec o sodelovanju s Šarcem: Jasno smo povedali, kje so rdeče črte #video

Kot je spomnil Luka Mesec, so v Levici jasno povedali, kakšno politiko pričakujejo od vlade, ki so ji nastanek omogočili s podporo mandatarju.

Po besedah koordinatorja Levice Luke Mesca za zdaj ni razlogov za podpis sporazuma o sodelovanju z vlado, temveč nasprotno. Naštel je prodajo bank in imenovanje Damirja Črnčeca v KPV ter dejal, da so v Levici jasno povedali, kje so "rdeče črte". Medtem se premier Marjan Šarec zaradi izjav Levice ne vznemirja, očitke zavrača in poudarja dialog.

Kot je v izjavi novinarjem v DZ pojasnil Mesec, za zdaj parafiranega protokola o sodelovanju niso podpisali, ker je vlada v zadnjih tednih dala več razlogov za njegovo zamrznitev. "Čas je, da vlada pokaže, da se je pripravljena in voljna držati dogovorov, ki smo jih sklenili poleti," je poudaril Mesec.

Možnosti za sodelovanje še obstajajo

Ob tem je kot pomembna pri nadaljnjih odločitvah navedel zakon o minimalni plači, zagotavljanje dostojnih pokojnin in socialnega varstva. Na vprašanje, ali v primeru izpolnitve teh pogojev za Levico ne bo več ovir za podpis protokola o sodelovanju, je odgovoril le s pojasnilom, da za zdaj ni razlogov za ta korak.

Ali lahko dogovor z vlado ostane zgolj parafiran, pa je po njegovem mnenju odvisno predvsem od vlade. Kot je spomnil Mesec, so v Levici jasno povedali, kakšno politiko pričakujejo od vlade, ki so ji nastanek omogočili s podporo mandatarju. "Če se bo pokazalo, da so bili zadnji koraki vlade, od imenovanja Črnčeca za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade (KPV) do prodaje bank, samo odkloni, ne pa osnova njene politike, možnosti še vidimo, sicer pa ne," je sklenil Mesec.

Šarec: V enem mesecu težko spraviš svet s tečajev

Šarec je zavrnil očitke Levice in menil, da v vladi niso prestopili nobene take črte, da bi bilo kar koli spornega. "Državi nismo ničesar ukradli, sprejeli nismo nobenega takega zakona, ki bi oškodoval državljane," je pojasnil.

Spomnil pa je, da vlada deluje šele en mesec. "V enem mesecu težko spraviš svet s tečajev ali narediš kaj bistvenega. Zame je predvsem pomembno, kako bomo delali naprej," je bil slikovit premier.

Ob usklajevanju zakonodaje in državnega proračuna bo po njegovih navedbah jasno, kdo je konstruktiven in kdo ne. "Levica je že marsikaj izjavila, a se s tem ne vznemirjam, na to niti ne odgovarjam, saj razumem, da pač zastopajo svojo politično linijo," je dejal in dodal, da iz tega ne bi smeli delati pretirane zgodbe.