Mesec: Ključno je, da solidarnostna pomoč pride v prave roke in hitro

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec je obiskal kamniški center za socialno delo (CSD) in se seznanil z razmerami na terenu. "Ključna vloga CSD je, da razdelimo solidarnostne pomoči, da pridejo v prave roke, in to hitro," je v izjavi za javnost dejal Mesec in pozval ljudi, naj oddajo vlogo za pomoč.

Kot je povedal minister, je v Kamnik prišel iz dveh razlogov, in sicer zato, da se na terenu prepriča, ali vse teče, kot so si zamislili, in da ljudem še enkrat predstavi možnosti, kako lahko pridejo do prve pomoči po poplavah.

Izvedel je, da so v CSD Osrednja Slovenija - vzhod Enota Kamnik zbrali že kar 1.500 vlog za solidarnostne pomoči v zadnjem mesecu. Za primerjavo: v tej enoti CSD na leto obravnavajo 2.500 vlog. V Kamniku so jih zbrali 600, v Domžalah 800, v Litiji za zdaj 156, dobršen del teh vlog so socialni delavci po njegovih besedah zbrali po terenu.

Subvencije prizadetim tudi za najem na trgu

Pri tem je po ministrovih besedah ključna vloga CSD, da razdelijo solidarnostne pomoči, da pridejo v prave roke in hitro. Ključno je tudi, da znajo socialni delavci tudi svetovati, ponuditi psihosocialno pomoč in tudi priskrbeti krizne nastanitve. Trenutno je 200 ljudi oziroma 50 gospodinjstev, ki nimajo primernih prostorov za bivanje, je dejal.

"Na ravni države se bomo potrudili, da pridejo čim prej do kriznih nastanitev. Eden od ukrepov je tudi možnost subvencije tržne najemnine, če je poplavljeno stanovanje. Vsi, ki so utrpeli tako škodo, da so stanovanja neprimerna za bivanje, so od petka upravičeni do subvencije za najem stanovanja na trgu," je poudaril.

Gre za prvo pomoč, ne povračilo škode

Še enkrat je pozval vse tiste, ki so utrpeli znatno gmotno škodo, da se zglasijo na CSD in oddajo vlogo za solidarnostno prvo pomoč. Po njegovih besedah ne gre za povračilo škode, ampak za prvo pomoč ljudem zato, da se začnejo postavljati nazaj na noge. Samska oseba lahko pride do 4.900 evrov pomoči, par brez otrok do približno 7.600 evrov, par z dvema otroka pa do 11.500 evrov pomoči. Poudaril je, da se ta pomoč ne bo štela v povračilo škode. Edini pogoj je, da so ljudje utrpeli resno materialno škodo zaradi poplav ali plazov. Izplačila bodo predvidoma v zadnjem tednu septembra ali v začetku oktobra, je dodal.

Direktorica direktorata za socialne zadeve Barbara Goričan je povedala, da se vloga za izredno socialno denarno pomoč lahko odda na katerikoli enoti CSD do 6. septembra, nato pa pri krajevno pristojnem CSD. Dostop do vlog je mogoč na spletnih straneh državne uprave in CSD, obrazec pa je mogoče tudi kupiti v papirnicah, oddati ga je mogoče prek spleta in osebno na CSD. Gre za nepovratna sredstva, pri katerih ne bodo preverjali premoženja in dohodkov s ciljem, da se postopki pohitijo.

Omenila je še, da poleg sedemkratnika solidarnostne pomoči interventni zakon predvideva tudi dodatni znesek, ki ga lahko uveljavljajo posamezniki, ki so zapustili svoje domove in živijo v najetem stanovanju. Več o tem, kako do informacij, je objavljeno na spletni strani ministrstva in CSD, na voljo je tudi dežurni telefon na ministrstvu.

Zaposleni s CSD šli na teren takoj po poplavah

Direktorica CSD Osrednja Slovenija Vzhod Andreja Rihter je poudarila, da so takoj po poplavah, ki so prizadele njihovo območje, šli na teren. "Naši zaposleni so nemudoma ponudili vse informacije, ki so bile zbrane v okviru psihosocialne pomoči, kaj lahko od nje pričakujejo. Šli smo od hiše do hiše, v blato, v hrib tam, kjer so razmere bile varne, tam, kjer niso bile varne, smo organizirali srečanja po gasilskih domovih ali občinskih zgradbah, da bi prišle informacije do čim več ljudi," je pojasnila.

Po njenih besedah je stisk in vprašanj, kako naprej, veliko. "Naši zaposleni si srčno prizadevajo, da bi vsem, ki so utrpeli škodo, po poplavah zagotovili vse, kar jim omogoča zakonodaja," je dodala Rihterjeva.