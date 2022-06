Mercator osvojil prestižno priznanje oglaševalec leta 2021

14. in 15. junija je pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) potekal 31. Slovenski oglaševalski festival (SOF). Blagovna znamka Mercator je na sklepni prireditvi za izvirnost in inovativnost nastopa na trgu prejela laskavi naziv oglaševalec leta 2021 ter več nagrad.

Mercator je vodilna regijska blagovna znamka z več kot 70-letno tradicijo. Najboljši sosed je s svojim inovativnim ter učinkovitim tržnokomunikacijskim spletom prepričal strokovno žirijo in priznanje oglaševalec leta osvojil po dveh desetletjih, so zapisali v sporočilu za javnost.

Mercator povezuje že več kot 70 let

"Mercator povezuje posameznike in družbo, lokalno in regionalno, umetnost in šport – že več kot 70 let. Vse to se zrcali v nagradi oglaševalec leta. Visoko angažirano timsko delo in kreativne moči posameznikov, tradicija odličnega, inspiracija od umetnosti do športa, vse to potrjuje ta nagrada. Zato velika zahvala in čestitke naši najboljši ekipi, ki jo sestavljajo edinstveni posamezniki, ki ustvarjajo našo novo skupnost – M Sosesko," je ob prejemu nagrade dejal predsednik uprave Mercatorja Tomislav Čizmić.

Viktorija Radojević Mavrič, izvršna direktorica trženja in razvoja v skupini Mercator, se je na zmagovalnem odru zahvalila zbranim, predvsem pa ekipi in zaposlenim: "Hvala vsem, ki soustvarjate zgodbo najboljšega soseda. Z visoko stopnjo predanosti, inovativnosti in kreativnih presežkov ustvarjate najboljše tržno komunikacijske rešitve v trgovinskem sektorju. Prestižna nagrada oglaševalec leta je odlično spričevalo za našo ekipo in vse zaposlene v Mercatorju."

Andreja Zadnik Andoljšek, direktorica sektorja za tržno komuniciranje v Mercatorju, je poudarila, da ima Mercator kot blagovna znamka na slovenskem trgu izjemno tradicijo in hkrati odgovornost. "Strateško upravljanje znamke zahteva izjemna vlaganja v raziskave, strokovni razvoj ter odlično projektno vodenje. Naši glavni tržnokomunikacijski cilji so razvoj tržnega deleža, zaupanje in privlačnost blagovne znamke ter ustrezna podpora prehodu na digitalne komunikacijske in prodajne kanale."

Odločni, trajni in široko dostopni

"Blagovne znamke stremijo k odličnosti, trajnosti in široki dostopnosti. Mercator je v letu 2021 znova dokazal, da obvladuje vse tri gradnike. V najboljšem sosedu smo kot prvi trgovec v Sloveniji pred več kot 20 leti ponosno zagnali spletno trgovino. S tem smo zagnali trend nenehnih inovacij, novih paradigem, v zadnjem obdobju pa tudi uspešno prepletanje trgovske ponudbe in kakovostnih lastnih vsebin," je prejeto nagrado pospremila Kristina Gregorc, direktorica digitalne komunikacije, razvoja in spletne prodaje.

Mercator na področju tržnega komuniciranja sodeluje z agencijo Herman & partnerji. Tina Cirman Popovič, partnerica v agenciji, je poudarila pomen partnerskih poslovnih odnosov, ki presegajo projektna sodelovanja. "Ključ do uspeha sta enotno razumevanje poslanstva in vizije razvoja ter odličnost v projektnem vodenju", meni Cirman Popovičeva.

Mercator je strokovno žirijo prepričal tudi s kakovostnimi lastnimi vsebinami ter samostojnimi produktnimi znamkami in aktivacijami, med katerimi izstopajo Moje znamke, M Soseska, Radi imamo domače, MTikTok akademija ter Mali šef.