Eurospin prejel dvojno priznanje Izbran produkt leta 2022

Oglasno sporočilo

Izbrani produkti leta 2022 so izbrani. Med njimi sta tudi dva trgovske blagovne znamke Eurospin. Največja neodvisna globalna raziskava novosti, sprememb in inovacij izdelkov in storitev široke potrošnje je bila v Sloveniji opravljena že deseto leto zapored. Slavnostna podelitev nagrad je potekala 17. februarja v kinu Šiška.

Foto: Produkt leta, Anže Slukan (skrbnik nabavnih kategorij, Eurospin EKO d.o.o.) in Natalija Pagon (vodja marketinga, Eurospin EKO d.o.o.)

"Zadovoljni smo, da sta bila tokrat izdelka naših blagovnih znamk Dolciando in Tre Mulini prepoznana kot izbrana produkta leta 2022. Slastni piškoti Nocciobisk Dolciando z lešnikovim polnilom in ravioli s telečjim mesom Tre Mulini se pogosto znajdejo v nakupovalnih vozičkih, zdaj pa njihovo kakovost dopolnjuje tudi priznanje Produkt leta 2022. Ne bomo počivali na lovorikah, čas je, da vložimo še več truda in drugih sredstev v razvoj kakovosti lastnih blagovnih znamk. Misija Eurospina je in bo tudi še naprej zadovoljevanje potreb kupcev. V 54 trgovinah Eurospin po vsej Sloveniji jim vedno želimo ponuditi visoko kakovost po nizkih cenah," je pojasnila Natalija Pagon, vodja marketinga v podjetju EUROSPIN EKO, d. o. o.

Kakovost in ugodna cena sta najpomembnejši

Od nekdaj kar največ pozornosti posvečamo iskanju in nabavi kakovostnih izdelkov ob ugodnih cenah. Z marljivim delom ekip nabavne službe in službe za zagotavljanje kakovosti skupina Eurospin napreduje ob izvajanju stroge politike izbire dobaviteljev, pri čemer daje prednost zgolj tistim dobaviteljem, ki jamčijo vedno kakovostne izdelke.

Neodvisna raziskava

Raziskovalno podjetje NielsenIQ je že desetič opravilo raziskavo med kupci posamičnih kategorij na velikem in reprezentativnem vzorcu slovenskih kupcev. Raziskavo so izvedli v spletnem formatu, in sicer decembra 2021 in januarja 2022. Celotni vzorec raziskave (n = 1714) temelji na panelu, ki je reprezentativen za splošno prebivalstvo Slovenije glede na starost, spol in regijo.

Foto: Produkt leta, prejemniki priznanj Izbran produkt leta 2022

Naročnik oglasnega sporočila je EUROSPIN EKO, D. O. O.