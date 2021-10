Medvedji mladič na ulicah in med vrtovi Kočevja #video

Na Kočevskem so sicer vajeni medvedov, da pa bi se ta sprehajal po središču Kočevja, pač ne. 30-kilogramski medvedji mladič prestrašen išče hrano, iz polj, kjer v tem času jedo koruzo, pa je očitno zašel med ulice in vrtove Kočevja. Mladič, ki po besedah stroke ni nevaren, bo sam našel pot nazaj v širne kočevske gozdove.

V Sloveniji je največ medvedov na svetu glede na populacijo ljudi in po gozdovih se sprehaja več kot tisoč kosmatincev. Medvedjega mladiča so v Kočevju videli že na različnih lokacijah, nazadnje na Rožni ulici. Zaradi velikega števila in zaradi lova za hrano in teritorijem vsaj jeseni in spomladi pridejo bližje naseljem.

Ko se sprehajate po gozdu, jo osnova preventiva, svetuje Miha Marenče in opozori, da je treba imeti pse na povodcih. Ena od težav pa je tudi ta, da ljudje ne vedo, koga zares poklicati, ko srečajo medveda v naselju.

"Če ga vidite v naselju, je pomembno, da ohranite mirno kri in se počasi umaknete. Seveda pa se ne smete hitro gibati in bežati, ker bi lahko medved to narobe razumel," je še opozoril Marenče.