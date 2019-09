Med begom pred policisti s tujci v avtomobilu trčil v policijsko vozilo

Ljutomerski policisti so minulo noč ustavljali osebni avtomobil, ki pa je ustavil šele, ko je med vožnjo po avtocesti trčil v službeno vozilo policije in zaščitno ograjo. Policisti so ugotovili, da je v vozilu poleg dveh državljanov Srbije na sprednjih sedežih še deset Pakistancev in dva Indijca, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, so policisti sporno vozilo opazili okoli 2.30 med kontrolo cestnega prometa na relaciji Ljutomer-Noršinci. Avtomobil se na znake policistov ni ustavil, temveč je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo na avtocesto.

Vozil migrante

Med vožnjo po avtocesti je voznik avtomobila zaradi nepravilnega premika trčil v službeno vozilo policije in v zaščitno ograjo. Ko se je vozilo ustavilo, je sopotnik zbežal iz njega, a so ga policisti kasneje prijeli.

Z ogledom kraja in zbiranjem obvestil so ugotovili, da je avtomobil vozil 29-letni državljan Srbije in skupaj s 40-letnim državljanom Srbije v njem prevažal deset državljanov Pakistana in dva državljana Indije, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.

Zaradi več prekrškov so vozniku osebnega avtomobila izdali plačilni nalog. Obema državljanoma Srbije so odvzeli prostost in bosta kazensko ovadena zaradi suma storitve kaznivega dejanja omogočanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države.

Kdor se ukvarja s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja za vstop v Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravlja na njeno ozemlje, jih po njem prevaža ali jim pomaga pri skrivanju, se kaznuje z zaporom do petih let in denarno kaznijo.