Italijan bežal pred policijo, obvladali so ga šele po uporabi prisilnih sredstev

32-letni voznik iz Italije je v nedeljo zvečer v naselju Rožna Dolina pri Novi Gorici divjal s hitrostjo 103 kilometre na uro, potem pa se je podal na vratolomen beg pred policisti. Ker voznik na znake policistov ni ustavil, so mu ti sledili čez slovensko-italijansko mejo v Gorico, kjer so ga obvladali šele z uporabo prisilnih sredstev. Pobeglega voznika so na kraju dogodka prevzeli italijanski policisti.

Novogoriški policisti so v nedeljo okoli 19.45 v naselju Rožna Dolina pri Novi Gorici obravnavali 32-letnega Italijana, ki je med vožnjo kršil cestnoprometne predpise. Prometni policisti so na Vipavski cesti izvajali meritev hitrosti v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 kilometrov na uro. V tem času je mimo pripeljal omenjeni Italijan, ki je skozi naselje vozil s hitrostjo 103 kilometre na uro.

Na znake policistov ni ustavil

Voznik na znake policistov ni ustavil oziroma jih ni upošteval ter je z nezmanjšano hitrostjo nadaljeval vožnjo proti Italiji. Policisti so se zato zapeljali za voznikom in ga dohiteli pri bencinskem servisu v Rožni Dolini. Tokrat so ga poskušali ustaviti z zvočnimi in svetlobnimi znaki, vendar pa pobegli voznik spet ni ustavil vozila, ampak nadaljeval vožnjo do krožnega križišča, nato pa kmalu prečkal mejo med Slovenijo in Italijo.

Policisti so mu ves čas vožnje sledili in ga poskušali ustaviti, vendar pa jim to ni uspelo, saj je voznik med begom nadaljeval kršenje cestnoprometnih predpisov. Skladno s sporazumom o čezmejnem policijskem sodelovanju med državama so mu policisti zato sledili po ulicah italijanske Gorice, kjer je voznik med vožnjo storil več hujših prekrškov, potem pa se je ustavil pri eni od stanovanjskih hiš ter peš poskušal zbežati pred policisti. Ob tem je iz vozila izstopil 40-letni sopotnik, prav tako državljan Italije.

Voznika obvladala šele z uporabo prisilnih sredstev

Policista sta 40-letnika pozvala, naj se ustavi, vendar pobegli voznik tega ni upošteval oziroma jima je poskušal zbežati. To mu ni uspelo, staj sta ga slovenska policista kmalu ujela. Za prijetje 32-letnega voznika sta morala policista uporabili prisilna sredstva. Kmalu zatem so na kraj dogodka prispeli italijanski policisti in prevzeli kršitelja v nadaljnji postopek. Italijanski policisti so v postopku med drugim ugotovili, da 32-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja ter da je vozil neregistrirano in nezavarovano vozilo.

Prometni policisti so mu za kršitve prometne zakonodaje, ki so bile storjene v Republiki Sloveniji, izdali plačilni nalog. Zoper pobeglega voznika bodo ukrepali tudi italijanski policisti, in sicer za storjene prekrške, ki jih je voznik storil na območju Italije, so še sporočili z novogoriške policijske uprave.