Med akcijo policisti zasegli 13 motorjev

Med najpogostejšimi vzroki za nesreče, ki jih povzročijo vozniki motornih vozil, so neprilagojena hitrost ter napačna stran in smer vožnje. Foto: Getty Images

Policisti so med akcijo poostrenega nadzora voznikov enoslednih motornih vozil prejšnji teden kontrolirali 1.559 voznikov in skupaj ugotovili 238 kršitev ter zasegli 13 motorjev. Hkrati je potekala akcija nadzora hitrosti, v kateri so ugotovili 2.913 prekoračitev hitrosti, so pojasnili na Generalni policijski upravi.

Vodja sektorja prometne policije na GPU Ivan Kapun je ob začetku akcije poostrenega nadzora nad vozniki enoslednih vozil izpostavil, da število registriranih motornih koles v zadnjih letih zelo močno narašča. S povečevanjem števila motornih koles imajo vozniki teh vozil vedno večjo vlogo v cestnem prometu ter velik vpliv na varnost cestnega prometa.

Med najpogostejšimi vzroki za nesreče, ki jih povzročijo vozniki motornih vozil, Kapun navaja neprilagojeno hitrost in napačno stran in smer vožnje. V nesrečah, v katerih motoristi niso povzročitelji, pa izstopa izsiljevanje prednosti voznikov drugih motornih vozil ter napačna stran in smer vožnje.

V. d. direktorja agencije za varnost prometa Simona Felser je ob začetku akcije nadzora hitrosti poudarila, da agencija v prometu zaznava vse več agresije, nestrpnosti in zavestnega kršenja pravil.

Preverjali tudi alkoholiziranost

Neprilagojeno hitrost vožnje je agencija razbrala tudi iz podatkov prikazovalnikov hitrosti, ki so jih v brezplačen polletni najem dali 15 občinam. V Trnovski vasi in Kamniku sta tako voznika pri omejitvi 30 kilometrov na uro za več kot štirikrat prekoračila dovoljeno hitrost, ob čemer sta obe lokaciji v neposredni bližini osnovne šole, je opozorila Felserjeva.

Policisti so v okviru akcije v 722 primerih odredili alkotest, pri čemer so ugotovili, da je 15 motoristov vozilo pod vplivom alkohola. Skupaj so ugotovili 238 kršitev cestnoprometnih predpisov in v 90 primerih izrekli opozorilo.

Policisti so pojasnili, da so med poostrenim nadzorom hitrosti prejšnji teden ugotovili skupaj 2.913 prekoračitev, od tega dva tisoč v naselju, 382 zunaj naselja in 531 na avtocestah ter hitrih cestah. V 242 dodatnih primerih pa so izrekli opozorilo.