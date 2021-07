Pri slovenskih dijakih, ki so se pred kratkim vrnili z maturantskega izleta v Španiji, so do petka potrdili že več kot 100 okužb s koronavirusom, so danes sporočili z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V dolenjski skupini maturantskih izletnikov je bilo do petka potrjenih 93 okužb, v gorenjski skupini pa 10, so za Planet TV pojasnili na NIJZ. To je že skoraj dvakrat toliko kot sredi tedna, ko je bilo med dijaki, ki so se vrnili iz priljubljenega španskega letovišča Lloret de Mar, odkritih 58 okužb z novim koronavirusom.

Pri NIJZ so še pojasnili, da so vzpostavili stik z vsemi dijaki in da epidemiološka obravnava dijakov, pri katerih je bila ugotovljena okužba s koronavirusom, poteka sproti. Enako velja za sledenje njihovim stikom. Dodali so še, da morebitne osebe, s katerimi so bili dijaki v stiku, iščejo v obdobju njihove kužnosti.

Koronavirus v Sloveniji: to so zadnje številke

V petek smo v Sloveniji ob 1.641 PCR-testih na novi koronavirus sicer potrdili 82 novih okužb, kar je enako kot v četrtek. Delež pozitivnih testov je zrasel za 0,2 odstotne točke na pet odstotkov.

V primerjavi s prejšnjim petkom, ko smo v državi potrdili 30 novih primerov, je včerajšnje število novih primerov 173,3 odstotka višje.

Zadnja dva dneva sta bila z vidika novih okužb najslabša po 18. juniju, ko smo potrdili 84 okužb.

Povprečje novih primerov v zadnjih sedmih dneh je naraslo za 16,4 odstotka na 52,9 primera na dan. Trenutno je v državi 559 primerov okužbe, kar je 23,1 odstotka več kot pred enim tednom, ko jih je bilo 454.

Naraslo tudi število hospitaliziranih

Število hospitaliziranih zaradi koronavirusa je naraslo iz 41 na 43, od tega jih je deset na intenzivni negi.

Zaradi koronavirusa včeraj ni umrl nihče. Skupno ima Slovenija sicer zaradi bolezni covid-19, ki jo povzroča koronavirus, do danes 4.423 mrtvih.