Marjan Šarec v trdnem vodstvu

Foto: Bojan Puhek

Če bi bile volitve minulo nedeljo, bi se v državni zbor uvrstile še stranke SMC (5,9 odstotka), NSi (5,5), Levica (4,9)in DeSUS (3,2), blizu je tudi SLS (2,5).

Ker se dobre tri mesece pred parlamentarnimi volitvami pojavlja vse več novih strank in koalicij, so v anketi preverili tudi njihovo podporo.

Stranke z manj kot dvema odstotkoma podpore

Med strankami z manj kot dvema odstotkoma podpore najbolje kaže SNS z 1,8-odstotno podporo, z 1,7 odstotka sledi še Zeleni Slovenije, ki jih bo ta teden prevzel poslanec Andrej Čuš. Stranka Alenke Bratušek in Lista novinarja Bojana Požarja, ki je v anketi nastopila prvič, imata 1,6-odstotno podporo, Dobra država Bojana Dobovška pa bi dobila 1,4 odstotka podpore.

Čeprav sta sile povezala Franc Kangler (NLS) in Aleš Primc (Glas za otroke) in nastopata pod imenom Združena desnica, se jima to ni obrestovalo, saj so v anketi koalicijo komaj zaznali.

Foto: Reuters

Nobene stranke ne bi volilo 3,7 odstotka vprašanih

Volitev se ne bi udeležilo 9,4 odstotka vprašanih, 6,5 odstotka jih je neopredeljenih, nobene stranke ne bi volilo 3,7 odstotka vprašanih, katero drugo stranko pa pet odstotkov.

Nekoliko slabše so vprašani ocenili tudi delo vlade in DZ. Oba sta dobila srednjo oceno dela 2,46, prejšnji mesec je imela vlada oceno 2,56, DZ pa 2,58.

Lestvico priljubljenosti zapuščata Janković in Janša

V marčnem barometru priljubljenosti je bila večina politikov ocenjena z nižjo oceno, razen Boruta Pahorja, ki ostaja pri ljudeh najbolje zapisan, Tanje Fajon in Lojzeta Peterleta. Velik padec ocene je zabeležil Marjan Šarec, ki je z drugega mesta zdrsnil na tretje, Violeta Bulc je četrta, Milan Brglez peti.

Lestvico priljubljenosti politikov zapuščata Zoran Janković in Janez Janša, ki je med vsemi zabeležil daleč najnižjo oceno. Prvega, denimo, več kot polovica vseh v anketi ocenjuje negativno, drugega pa skoraj dve tretjini vseh, ki so odgovarjali na vprašanja, še piše Delo.

Spletno in telefonsko anketo je med 1. in 8. marcem za uredništvo Dela na vzorcu 1010 odraslih državljanov opravil oddelek za tržne raziskave Delo Stik.