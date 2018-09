Mariborski župan Fištravec pred sodnika

Fištravca in Žulo, ki sta se pozneje politično razšla, slednji pa je moral zapustiti mestno upravo, obtožnica bremeni, da naj bi v nasprotju s predpisi omogočila zaposlitev Igorja Petelina in Patricije Jankovič, ki sicer nista več zaposlena na občini, že takrat pa naj tega dela sploh ne bi opravljala.

Prav tako naj bi sklenila podjemno pogodbo s Petelinom za delo, ki bi ga lahko ta opravljal že v okviru svoje predhodne pogodbe, s čimer naj bi mu omogočila pridobitev protipravne premoženjske koristi, ker je prejemal mesečno 500 evrov višji dohodek kot po predhodni pogodbi.

Fištravec: Obtožbe so "predvolilna folklora"

Obtožena na majskem predobravnavnem naroku nista sprejela ponudbe tožilke Nine Židanik, ki jima je v zameno za priznanje ponudila enotno kazen deset mesecev zapora pogojno s preizkusno dobo dveh let. Obramba je takrat predlagala zaslišanje vrste uslužbencev občine, med drugim tudi županovega svetovalca Marka Kovačiča, da povedo, zakaj in na kakšen način je prišlo do omenjenih zaposlitev.

Fištravec je že takrat obtožbe pripisal "predvolilni folklori", saj da je tožilstvo zadevo dobilo leta 2014, glavna obravnava pa bo zdaj prav v času, ko bodo začeli zbirati podpise za nove volitve.