Mariborski policisti so bili kos prav posebni nalogi

"Včasih nas doleti tudi kakšna res posebna naloga, kot je reševanje mladega mucka, ujetega v vozilu," so na družbenem omrežju Facebook zapisali mariborski policisti, ki so reševalno akcijo tudi uspešno zaključili.

Možje v modrem so na terenu priča marsičemu in na pomoč priskočijo prav vsakomur, tudi mačjemu mladiču. Tako so mariborski policisti ob pomoči občanov reševali mladega mucka, ki je ostal ujet v sprednjem delu vozila.

Posebno nalogo so uspešno opravili in mucka spravili na varno.