Madžarski trgovec z lesom ogoljufal tudi tuja podjetja #video

Madžarski trgovec, ki je ogoljufal slovenske gozdarje in predelovalce lesa, je opeharil tudi italijanska in hrvaška podjetja. V Sloveniji je kupoval les, ga predelal v sekance, jih prodal in pobral zaslužek, pretkane posle pa opravlja po vsej Evropi. Njegova mreža ima podružnice tudi v Veliki Britaniji, na Češkem in Madžarskem. Račun v Sloveniji so mu znova blokirali šele v petek, čeprav je slovenska podjetja okradel že pred dvema letoma.