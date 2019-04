"Luka se je oglasil!"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako se začne sporočilo Krajinskega parka Strunjan, ki je v zadnjih tednih prek družbenih omrežij in medijev (tudi našega) iskal mladega ljubitelja narave, Luko iz Ljubljane. Ta je iz parka pomotoma odnesel kamenček, nato pa ga po pošti poslal nazaj.

Luka se je zdaj našel. Kot so zapisali v parku (celotna objava spodaj), obiskuje Biotehniški srednješolski izobraževalni center v Ljubljani, kjer se šola za naravovarstvenega tehnika.

"V šoli njegovo ljubezen do naše naravne dediščine in varstva okolja še dodatno bogatijo s svojim modernim pristopom. Kamenček je pomotoma odnesel iz Krajinskega parka Strunjan ob zavzetem delu na strokovni šolski ekskurziji," pravijo v upravi parka, kjer so se zdaj z Luko dogovorili, da se bo v kratkem ponovno oglasil v Strunjanu. "Skupaj bomo na njegovo željo kamenček odnesli na kraj, kjer ga je našel, za izjemno gesto pa ga bomo nagradili, kakor smo obljubili."

Hvala, Luka!

Uprava parka se ob tem zahvaljuje Luki, ker "nas je utrdil v prepričanju, da lahko skupaj stvari obrnemo na bolje".