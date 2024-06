Luka Koper za izplačilo dividend namenja 28 milijonov evrov

Skupščina delničarjev Luke Koper je danes odločila, da za izplačilo dividend od bilančnega dobička za lani v višini 43,88 milijona evrov nameni 28 milijonov evrov, kot je predlagalo vodstvo. Sprejeta dividenda na delnico tako znaša dva evra bruto in sledi začrtani dividendni politiki, po kateri se zanje nameni do polovico čistega dobička.

Luka Koper bo dividende izplačala 30. avgusta. Preostanek bilančnega dobička družbe v višini 15,88 milijona evrov ostaja nerazporejen, je družba, ki jo vodi Nevenka Kržan, sporočila preko spletnih strani Ljubljanske borze.

Letošnja dividenda je tako nekoliko nižja od lanske, ko je znašala 2,50 evra.

Družba Luka Koper je lani ustvarila 309,3 milijona evrov prihodkov od prodaje oziroma skoraj toliko kot predlani, čisti dobiček pa se je znižal za 26 odstotkov na 54,5 milijona evrov. V prvem četrtletju letos je ustvarila nekaj več kot 15 milijonov evrov čistega dobička, potem ko ga je v enakem obdobju leta prej 15,67 milijona evrov, prihodki pa so se ustavili pri 78,7 milijona evrov, potem ko so v prvem trimesečju lani znašali 79,1 milijona evrov.

Skupščina, ki se je seznanila z lanskim poslovanjem, je nadzornikom in upravi podelila razrešnico.

Delničarji so podprli tudi predlagane spremembe statuta, ki se med drugim nanašajo na način sklica in izvedbe skupščine, na izločitev pri glasovanju v nadzornem svetu, kadar je posamezen član v konfliktu interesov, na pristojnosti nadzornikov, na možnost izplačila vmesne dividende in na določila poslovne skrivnosti. Kot je že pred časom pojasnilo vodstvo, se s spremembami zagotavlja večjo učinkovitost poslovanja družbe.

So pa delničarji zavrnili predlagane spremembe politike prejemkov članov nadzornega sveta.

Skupščina se je ob tem seznanila še, da je svet delavcev za predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu s štiriletnim mandatnim obdobjem z 19. januarjem letos izvolil Mehrudina Vukoviča, ter da je Roku Parovelu s 13. septembrom letos zaupal nov mandat nadzornika.