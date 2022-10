Lokalna hrana vedno na dosegu roke

Oglasno sporočilo

Zavedanje o pomenu domače, lokalno pridelane hrane narašča, zato se vedno več Slovencev ozira po živilih iz bližine. Tega se dobro zavedajo tudi v Sparu , kjer dolgoročno sodelujejo z lokalnimi pridelovalci in predelovalci hrane. Kupcem zato ponujajo kakovostne pridelke in izdelke preverjeno slovenskega porekla.

Spar v okviru projekta Naravnost od pridelovalca sodeluje s svojimi zanesljivimi partnerji, kupcem pa ponuja kakovostna živila preverjeno slovenskega porekla.

Zakaj je lokalno najboljše?

Domača, lokalno pridelana hrana je bolj kakovostna. Krajše poti od pridelovalca do potrošnika namreč ohranjajo višjo hranilno vrednost živil, saj ta začne upadati takoj, ko plod odrežemo od njegovega vira hrane in vode, zaradi česar mora začeti uporabljati lastne zaloge.* S krajšimi transportnimi potmi naredimo veliko dobrega tudi za okolje. Z nakupom lokalno pridelane in predelane hrane podpiramo slovenske kmete in s tem tudi razvoj slovenskega podeželja. Nenazadnje pa vedeti, od kod prihaja hrana, pomeni vedeti, kaj jemo, zato vedno več potrošnikov natančno prouči etikete in sledi poreklu izdelkov.

Na kmetiji Mrak se posvečajo ekološki reji goveda.

Ekološka govedina s kmetije Mrak

Kmetija Mrak je kmetija s tradicijo. Lastnik Polde Mrak jo je namreč podedoval po svojem očetu, ta pa po svojem. Sprva je bila njihova dejavnost usmerjena v pridelavo mleka, od leta 2020 pa se posvečajo ekološki reji goveda. Svoje krave hranijo z visokokakovostno krmo brez gensko spremenjenih organizmov in sintetičnih dodatkov ter jim omogočajo, da se prosto gibljejo tako v hlevu kot na pašniku. Celoten proces vzreje se odvija v Sloveniji, seveda pod strogim nadzorom. Ravno zato so njihovo ekološko goveje meso in mesni izdelki, ki nosijo certifikat Izbrana kakovost – Slovenija in jih najdete tudi v Sparovi mesnici, tako kakovostni in okusni. Kmetijo Mrak je na Koroškem obiskal voditelj David Urankar.

Lastnik kmetije Mrak Polde Mrak vsak dan skrbi, da se njegove krave odlično počutijo.

Naravnost od pridelovalca

V Sparu si v okviru projekta To smo mi prizadevajo za povečevanje odkupa slovenskih pridelkov in izdelkov. Ponosni so, da je v njihovi ponudbi kar 70 odstotkov izdelkov slovenskih proizvajalcev.** Nov korak naprej pa so naredili s projektom Naravnost od pridelovalca, ki ga uresničujejo v sodelovanju s svojimi zanesljivimi partnerji. Spar tako kmetovalcem omogoča pravičnejši odkup pridelkov in izdelkov, spodbuja živalim prijazno rejo ter pripomore k razvoju slovenskega podeželja in večji samooskrbi Slovenije s hrano v prihodnosti. Z omogočanjem krajših transportnih poti, ki obenem pomenijo manj stresa za živali in nižje emisije CO², pa prispeva tudi k skrbi za naš planet. Seveda pa imate pri tem dobrobit tudi kupci, saj kakovostna živila preverjeno slovenskega porekla dobite na Sparovih policah pod oznako Naravnost od pridelovalca.

V Sparu veste, kaj kupujete

V Intersparu lahko ob vsakem nakupu mesa slovenskega porekla s pomočjo QR-kode, ki jo najdete na prodajnem mestu, izveste, s katere kmetije izvira izbrano meso ali kateri domači predelovalec je pripravil mesni izdelek. Sicer pa so vam Sparovi prijazni prodajalci vedno v pomoč pri izbiri mesa, kupci pa lahko v trgovinah Spar in Interspar sami izberete način pakiranja; postrežno meso vam zavijejo v papirnate vrečke ali embalažo, ki jo prinesete s seboj. Na ta način namreč v Sparu skrbijo za zmanjševanje porabe plastičnih vrečk.

