Ljubljanski upravniki znižujejo temperaturo in skrajšujejo čas ogrevanja

Nekateri ljubljanski upravniki stavb so zaradi energetske krize začeli izvajati varčevalne ukrepe. Med drugim so skrajšali dnevni čas ogrevanja ter znižali temperaturo ogrevalne vode.

Upravnik UPSO je tako v enem od blokov izobesil obvestilo, v katerih so zapisali, da je situacija na trgu nepredvidljiva in da so se cene energentov povišale, zato trenutno ni mogoče predvideti, kakšna bo zima. Zato so se odločili, da želijo z zmanjšanjem prekomerne porabe in z določenimi spremembami pri načinu ogrevanja zaščititi etažne lastnike pred visokimi stroški.

Zagotovljena temperatura v stanovanjih bo 20 stopinj Celzija

V podjetju UPSO so nam pojasnili, da bodo objekte ogrevali le med 6.00 in 22.00, na vprašanje, ali bo zagotovljena temperatura v stanovanjih/objektih znašala 20 stopinj Celzija, pa so odgovorili: "Tak je bil predlog, vezan na prejšnjo kurilno sezono." Na vprašanje, ali načrtujejo še kakšne druge spremembe v zvezi z energetsko krizo, pa so odgovorili, da še ne vedo, kakšna bo situacija s ceno ogrevanja in dobavo energije.

Varčevalne ukrepe uvedel tudi SPL

"Na nekaterih objektih so bili sprejeti določeni varčevalni ukrepi. Skrajšali smo dnevni režim ogrevanja in znižali temperaturo ogrevalne vode. Ne gre pa pri tem za neke drastične ukrepe," pa so nam sporočili iz podjetja SPL in dodali, da bodo skrajšali dnevni režim ogrevanja s 5.00–22.00 na 6.00–21.00 ter znižali ogrevno vodo za tri stopinje Celzija.

Povedali so, da bodo na ta način prihranili okrog od 10 do 15 odstotkov, a da so pri tem naleteli na nekaj pritožb predvsem stanovalcev v stanovanjih na skrajnih legah.