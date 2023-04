Ljubljanski mestni svet potrdil občinske nagrajence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljanski mestni svet je danes potrdil prejemnike občinskih nagrad, razpravljali so tudi o turizmu in kulturi v prestolnici. Med drugim so sprejeli odlok o dodeljevanju štipendij, tudi kadrovskih. Te so leta 2000 opustili, s ponovno uvedbo pa bi med drugim reševali problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov v prestolnici.

Mestni svetniki so podprli predlog občinske komisije za priznanja, da se častnim meščanom Ljubljane letos pridružita pesnica in šansonjerka Elza Budau ter arhitekt Stanko Kristl.

Nagrada glavnega mesta tudi Lekarni Ljubljana

Določili so tudi letošnje dobitnike nagrad glavnega mesta. Te bodo šle v roke Borisu Koscu, Pionirskemu domu – Centru za kulturo mladih, avtorski skupini arhitektov, ki jo sestavljajo Majda Kregar, Miha Kerin in Edo Ravnikar ml., Društvu paraplegikov ljubljanske pokrajine in Lekarni Ljubljana. Zadnja je zmotila več svetnikov.

Samostojni svetnik stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc je predlagal, da naj se pri podeljevanju občinskih nagrad občinska podjetja izvzame. Da se nagrada podeli tudi Lekarni Ljubljana, je zmotilo tudi svetnico SDS Marušo Babnik in stranko Levica. Urška Honzak iz zadnje je predlagala, da se o nagrajencih glasuje posamično, kar so svetniki zavrnili.

Župan Zoran Janković je podaril, da je bila Lekarna Ljubljana v obdobju epidemije covida-19 najbolje delujoč zdravstveni zavod. "Ne razumem, zakaj bi svoje izločali," je dejal. Menil je, da si družba "absolutno zasluži biti med predlaganimi za nagrado".

Za dobitnike plakete glavnega mesta Ljubljana pa so občinski svetniki potrdili Komorni zbor Megaron, Simono Gerenčer, Slavka Kavčiča, Turistično društvo Zadvor, Andraža Arka in ekipo filma Plečnikov skriti biser, glasbeno skupino Siddharta in Danila Luknerja.

Svetniki tudi o dodeljevanju štipendij za nadarjene in kadrovskih štipendij

Mestni svetniki so prikimali tudi občinskim načrtom sprememb pri dodeljevanju štipendij za nadarjene in kadrovskih štipendij. Podeljevanje slednjih je občina zaradi izboljšanja stanja na področju kadrovskih potreb in izobrazbene strukture leta 2000 opustila, z njihovo ponovno uvedbo pa naj bi naslovila tudi problematiko pomanjkanja zdravnikov družinske medicine v Zdravstvenem domu Ljubljana.

Eden od ciljev kadrovskega štipendiranja je tudi odzivanje na zaposlitvene potrebe tako mestne uprave kot tudi javnih zavodov in javnega sklada, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je ljubljanska občina. Občina bi štipendije podeljevala na podlagi razpoložljivih sredstev in kadrovskih potreb.

V osnutku odloka o štipendijah za nadarjene pa je občina med drugim nekoliko spremenila točkovanje dosežkov kandidatov, na podlagi katerih se oblikuje prednostni vrstni red podeljevanja štipendij za nadarjene.

Občina Ljubljana leto sklenila v rdečem

Mestni svet se je danes seznanil tudi s finančnim poslovanjem občine v lanskem letu. Mestna občina Ljubljana je ob koncu lanskega leta zabeležila 1,76 milijona evrov primanjkljaja. Kot je dejala vodja občinskega oddelka za finance in računovodstvo Saša Bistan, se je občina lani zadolžila za 20 milijonov evrov, šest milijonov evrov dolga so odplačali, zadolženost pa je na zadnji dan leta znašala 110 milijonov evrov. Kot je dejala Mojca Sojar (NSi), je realizacija proračuna relativno dobra zaradi rebalansov, "s katerimi se poskrbi, da ni prevelikih odstopanj".

Mestni svet prikimal spremembi v ZD Ljubljana

Mestni svet je dal soglasje k spremembam statuta Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana, ki določa, da ima zavod lahko namestnika oziroma pomočnika direktorja za vodenje informatike in vodenje zdravstvene nege, določa tudi pogoje za njuno imenovanje in delovne izkušnje. Sprememba statuta vsebuje tudi spremembo zahtevanih delovnih izkušenj za namestnika oziroma pomočnika direktorja za vodenje ekonomike poslovanja.

Svetnik Levice Arne Jakob Zakrajšek je dejal, da se s spremembami ne strinjajo, saj se z njimi niža zahtevane standarde. Primc pa je povedal, da bi ZD Ljubljana potreboval "genija na področju informacijske tehnologije, saj je njeno stanje izjemno slabo", in opozoril, da statut ne predvideva ustreznega pogoja izobrazbe.

Svetniki pa niso sprejeli sklepa, ki bi iz poslovnika črtali člen, da lahko mestni svet po odprtju razprave pri posamezni točki kadarkoli odloči, da se obravnava zadeve preloži ali konča. Spremembo poslovnika je predlagal Primc, ki trdi, da člen onemogoča demokratično delovanje, koalicija pa da člen zlorablja za "utišanje opozicije". Dodal je, da bo opozicija za člen podala pobudo za oceno ustavnosti. V razpravi so se z njim strinjali opozicijski svetniki in opozorili, da je člen nedemokratičen, saj morajo imeti v mestnem svetu vsi možnost razprave.

Protestniki znova pred mestno hišo

Pred sejo mestnega sveta se sicer tudi danes zbralo več sto protestnikov, ki so ponovili nestrinjanje z gradnjo kanala C0. Organizator protesta Primc je tokrat poudaril, da Janković noče pridobiti okoljevarstvenega soglasja za gradnjo kanala, kar je "sramota". Ob tem je dodal, da pred mestno hišo protestirajo, ker na sejah mestnega sveta ne more povedati vsega, saj koalicija opoziciji ne pusti razprave.