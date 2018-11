Ljubljanska porodnišnica z novimi prostori #video

V ljubljanski porodnišnici so se te dni razveselili prenovljenih prostorov sprejemne pisarne, čakalnice in dela hodnika na oddelku za porodništvo. Nova celostna podoba sprejemnega oddelka, skozi katerega letno vstopi več kot 13 tisoč mamic, daje občutek urejenosti, čistosti in ne nazadnje tudi varnosti.

Novo je pohištvo, zamenjali so svetila in elektroinštalacije, spustili dekorativni strop, obnovili stenske površine in zamenjali senčila. Prenovljena je celotna ambulanta, vključno s čakalnico in delom hodnika.



Skozi vrata sprejemne pisarne dnevno vstopi do 40 nosečnic in mladih mamic in ni nam vseeno, v kakšnem okolju jih sprejemamo, razlaga Sonja Kartuš, diplomirana medicinska sestra. Vsako leto se tukaj rodi več kot tretjina slovenskih otrok.

"Nova" ljubljanska porodnišnica je nova le še po imenu. Stara je namreč že 31 let ter v nekaterih infrastrukturnih pogledih obrabljena in zastarela. Srečujejo se tudi z zaostanki pri nakupu sodobne medicinske tehnološke opreme.

Ključen problem našega zdravstvenega sistema je, da cene ne pokrivajo naših storitev ter da je veliko dela opravljenega z dobro voljo in izredno motivacijo sodelavcev, pravi Adolf Lukanović, strokovni direktor ginekološke klinike.