Ljubljančan vztraja: Nisem zaradi denarja osem let skrival maminega trupla

Osumljenega, takrat 67-letnega moškega, ki je sorodnikom ves čas lažno prikazoval, da je ženska živa, in jim več let ni omogočal stikov z njo, so policisti najprej pridržali, nato pa izpustili, saj ni bilo nevarnosti, da bi dejanje ponovil. Pred tem ga policija še ni obravnavala za kazniva dejanja ali prekrške.

Ljubljančan Anton Kovačič, ki naj bi v stanovanju osem let skrival truplo matere, da je lahko z njenega bančnega računa dvigoval pokojnino in invalidnino, v ponedeljek pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani obtožb o skrunitvi materinega trupla in goljufiji ni priznal, poročajo mediji. Obtoženi zahteva izločitev policijskega zapisnika o najdbi trupla.

Če bi obtožbe priznal, bi tožilka zaradi skrunitve trupla predlagala kazen devet mesecev zapora, zaradi goljufije leto in pol zapora oziroma enotno dveletno zaporno kazen.

Kot med drugim še poročajo mediji, je obramba zahtevala izločitev zapisnika o hišni preiskavi, ki ga je policija napisala 20. novembra 2020, saj zatrjuje, da je policija v zaklenjeno sobo vdrla nezakonito. O zahtevi bo odločala sodnica.

Da so prejeli obvestilo o pogrešani 97-letni ženski, ki so jo sorodniki nazadnje videli živo leta 2011, so policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana javnost obvestili 23. novembra 2020.

Po poročanju medijev je obdukcija trupla izključila, da je ženska umrla zaradi kaznivega dejanja.