Upravno sodišče je glavno obravnavo v tožbi nekdanjega v. d. generalnega direktorja policije Lindava, ki med drugim izpodbija izbirni postopek imenovanja zdajšnjega generalnega direktorja policije Jušića, opravilo 24. oktobra. Upravno sodišče je odločitev v zadevi sporočilo pisno.

Kaj je od sodišča zahteval Lindav

Kot je v izjavi po glavni obravnavi poudaril odvetnik Verbajs, ne zahtevata zaposlitve Lindava, temveč ugotovitev sodišča, da zdajšnji generalni direktor policije Senad Jušić ni izpolnjeval natečajnih pogojev za delovno mesto. Javni natečaj je za zasedbo tega delovnega mesta med drugim zahteval najmanj osem let izkušenj na vodstvenih položajih v javnem sektorju.

Državni odvetnik Jurij Groznik je za medije dejal, da vlada vztraja na stališču, da je bil postopek izpeljan pravilno. "Glavni argument je seveda ta, da se je sodna praksa že dodobra izjasnila glede uspešnosti oziroma upravičenosti tožb neizbranih kandidatov," je navedel Groznik.

Senad Jušić Foto: Matic Prevc/STA

"Imenovanje trenutnega generalnega direktorja policije je bilo nezakonito"

Obe strani sta med obravnavo vztrajali pri svojih navedbah. Jušićev odvetnik Uroš Leban je na obravnavi poudaril, da je po sodni praksi imenovanje na položaj privilegij in ne pravica posameznika. Meni, da zaradi neimenovanja na položaj ne more priti do posega v pravice posameznika in tožnik zaradi tega ne more utrpeti nobene škode.

"Danes prejeta sodba upravnega sodišča v zvezi s tožbo moje stranke Boštjana Lindava v zadevi posebnega javnega natečaja za imenovanje na položaj generalnega direktorja policije potrjuje, da je sklep uradniškega sveta posebne natečajne komisije z dne 4. 9. 2023, s katerim je bilo ugotovljeno, da stranka z interesom gospod Senad Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in da je primerna za položaj generalnega direktorja policije, nezakonit," je zapisal odvetnik.

Nezakonitost sklepa posebne natečajne komisije po njegovih navedbah pomeni, da je bilo imenovanje trenutnega generalnega direktorja policije nezakonito.

Jušić po sodbi upravnega sodišča ostaja generalni direktor policije



Upravno sodišče je ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa posebne natečajne komisije, ni pa odločilo, da Senad Jušić ne izpolnjuje natečajnih pogojev, zato ostaja generalni direktor policije, so v odzivu na sodbo zapisali na ministrstvu za notranje zadeve.



Jušić je zatrdil, da njegovo imenovanje ni bilo nezakonito. Potrdil je, da je sodbo prejel danes in zatrdil, da jo bosta skupaj z odvetnikom najprej preučila. "Sodišče je ugotovilo kršitev postopka, to je pomanjkljivo obrazložitev sklepa natečajne komisije, in ni nikjer sprejelo odločitve, da bi bilo moje imenovanje nezakonito," so Jušićeve besede sporočili z Generalne policijske uprave.



Iz obrazložitve sodne odločbe je po mnenju Jušićevega odvetnika Lebna razvidno, da je sodišče ugotovilo, da je navedeni sklep nezakonit zato, ker posebna natečajna komisija svojega sklepa ni obrazložila skladno s prvim odstavkom 214. člena zakona o upravnem postopku in je zato navedeni sklep obremenjen z absolutno bistveno kršitvijo postopka. To pomeni, da je sodišče ugotovilo, da je navedeni sklep nezakonit zato, ker ne vsebuje ustrezne obrazložitve, in ne zaradi kakšnih drugih razlogov, je dodal.



"Navedena odločitev sodišča pa ne pomeni, da je bilo Jušićevo imenovanje nezakonito. Sodišče je namreč tožbo Boštjana Lindava proti odločbi o imenovanju Jušića za generalnega direktorja policije zavrnilo," je pojasnil Leben. Zato odločitev sodišča po njegovih navedbah nima nobenega vpliva na imenovanje Jušića. "In zaradi tega tudi ne vidim nobene potrebe po vložitvi nadaljnjih pravnih sredstev proti sodbi upravnega sodišča," je še dodal Leben.



Na ministrstvu za notranje zadeve so v sporočilu za javnost potrdili, da so prejeli sodbo upravnega sodišča glede imenovanja generalnega direktorja policije.



V zvezi z odločitvami vlade je sodišče v enem delu tožbo zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo, v enem delu pa zavrnilo, saj po mnenju sodišča z odločitvijo vlade tožnikova pravica dostopa do delovnega mesta pod enakimi pogoji ni bila prekršena, so navedli na ministrstvu.



Kot so zapisali, je sodišče glede sklepa uradniškega sveta, s katerim je posebna natečajna komisija ugotovila, da Jušić izpolnjuje natečajne pogoje in je glede na svojo strokovno usposobljenost primeren za položaj generalnega direktorja policije, ugotovilo nezakonitost zaradi njegove pomanjkljive obrazložitve.



"Upravno sodišče ni odločilo, da Jušić ne izpolnjuje natečajnih pogojev, sklepa uradniškega sveta ni odpravilo ali razveljavilo, zato Jušić ostaja generalni direktor policije," so zapisali na ministrstvu.

Tožba zoper akt vlade ni utemeljena

Ob dejstvu, da gre pri vladnem imenovanju na položaj generalnega direktorja policije za akt politične diskrecije izvršne veje oblasti, je sodišče tudi pravilno ugotovilo, da tožba zoper akt vlade ni utemeljena in jo je v tem delu zavrglo oziroma zavrnilo, je pojasnil Verbajs.

"Glede na odločitev sodišča s stranko upravičeno pričakujeva, da bodo vpleteni sprejeli vsak svoj del odgovornosti, o nadaljnjih korakih glede uveljavljanja odškodnine pa se bova odločila v prihodnjih dneh," je še zapisal.

Na zadnjem razpisu neizbrani kandidat za generalnega direktorja policije Lindav je 2. oktobra 2023 na upravno sodišče vložil tožbo, s katero izpodbija izbirni postopek, v katerem je bil za prvega človeka policije izbran Jušić. Verbajs je za STA takrat potrdil, da sta vložila tudi zahtevo za začasno odredbo, ki pa jo je upravno sodišče sredi novembra lani zavrnilo.

S sodbo se je danes seznanil tudi uradniški svet. V odzivu so zapisali, da bodo sodbo in sklep podrobno preučili ter se odločili o nadaljnjem postopanju. Zoper odločitev sodišča v delu, ki se nanaša na odločitev posebne natečajne komisije, ni dovoljena pritožba, mogoče pa je podati predlog za dopustitev revizije, so dodali.