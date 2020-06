Letno zaradi padca umre okoli 550 starostnikov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na varstvo v domovih trenutno čaka okoli 11 tisoč starejših. Prav v tem prehodnem obdobju čakanja na prosto posteljo pa so starostniki najbolj ogroženi. Največja nevarnost je padec. Včasih zato starostniki, ki živijo sami, na pomoč čakajo tudi do 18 ur, kar je nemalokrat predolgo.

Okoli 550 starostnikov na leto umre zaradi padca in prepozne pomoči. Telekom Slovenije zato ponuja rešitev e-oskrbe, ki namesto skrbnikov pokliče na pomoč in tako zagotavlja varnost za starejše, ki živijo doma. Le pritisk na gumb lahko tako reši življenje.

Povezava s stalno delujočim Telekomovim centrom se vzpostavi prek daljinskega gumba ali detektorja padca. Na drugi strani je medicinsko osebje, ki takoj preveri, za kakšno poškodbo gre.

Včasih starejši na pomoč čakajo tudi več kot 18 ur

"Zgodilo se je, da je žena v stanovanju padla, si zlomila kolk in je trajalo eno uro, da se je priplazila do telefona. No, ko je padla drugič, pa jaz bil v petih minutah doma," je povedal Črtomir Urbašek, uporabnik sistema eOskrba.

Včasih starejši po padcu na pomoč čakajo več kot 18 ur. Prav to je lahko razlog za prezgodnji odhod v institucionalno varstvo ali v najslabšem primeru tudi smrt. Predvsem med epidemijo bi eOskrba lahko močno olajšala življenje starejšim, ki so izolirani in osamljeni.

V Sloveniji na tem področju močno zaostajamo

V Sloveniji na področju eOskrbe v primerjavi s preostalimi članicami Evropske unije močno zaostajamo.

"V Evropski uniji ima okoli deset odstotkov starejših od 65 let zagotovljeno eOskrbo in zato imajo tudi bistveno manj nepotrebnih smrti," je povedal Peter Pustatičnik, vodja področja za eZdravje in eOskrbo na Telekomu Slovenije.

A pri nas je država na področju e-oskrbe zatajila. Ministrica za delo je januarja letos obljubila, da bo izvedla pilotni projekt zagotavljanja e-oskrbe vsaj dva tisoč starejšim. Evropska unija je Sloveniji za to zagotovila 1,8 milijona evrov.

"Če bi ta sredstva izkoristili, bi imelo dva tisoč odjemalcev dve leti to storitev zastonj. Cena za naprej je okoli 24 evrov, nekatere občine jo plačajo v celoti, nekatere pa 10 odstotkov," je dejal Janez Sušnik, predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Veliko starejših želi doma ostati čim dlje, trenutno jih na institucionalno varstvo čaka okoli 11 tisoč, takšna dodatna pomoč pa pride prav ravno v prehodnem obdobju.