Zakaj na portoroškem letališču ne bo subvencioniranih letov? #video

Letalsko povezljivost Slovenije želijo povečati s subvencijami. Za prevoznike, ki bodo na razpisanih povezavah vzpostavili lete, je predvideno subvencioniranje 50 odstotkov letaliških pristojbin na treh mednarodnih letališčih – na Brniku, v Mariboru in Portorožu.

Kljub temu, da so na Letališču Portorož lansko leto zabeležili rekordno število letov in prepeljanih potnikov, omenjene subvencije ne bodo deležni, saj tam še vedno ni rednih linij. Te so sicer načrtovali, a je bil predpogoj zanje obnovljen terminal, tega pa zaradi posedanja ne morejo obnoviti. Podrobnosti si lahko ogledate v zgornjem videoposnetku.