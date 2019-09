Leta 2100 bo imela Slovenija le še 1,8 milijona prebivalcev

Eurostat je projekcije gibanja števila prebivalcev v okviru raziskave EUROPOP2018 pripravil za vse države članice EU, Islandijo, Norveško in Švico. Za Slovenijo projekcija kaže, da naj bi se število prebivalstva v naši državi povečevalo do okoli leta 2023, ko naj bi zraslo na 2.088.000, nato pa naj bi začelo počasi upadati. Tako naj bi 1. januarja 2100 Slovenija imela 1.796.000 prebivalcev, kar je 13 odstotkov manj, kot jih je imela v letu 2018, ko so začeli izvajati projekcijo.

V prihodnosti naj bi se sicer stopnja rodnosti v Sloveniji večinoma enakomerno dvigala in do leta 2100 z zdajšnje vrednosti 1,61 zrasla na vrednost 1,77 (gre za število otrok, rojenih na eno žensko v rodni dobi v koledarskem letu). Hkrati naj bi se daljšalo pričakovano trajanje življenja ob rojstvu. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, bi lahko tako pričakovali, da bodo živeli 89 let, deklice pa skoraj 93 let.

Kljub predvideni višji rodnosti pa bo prebivalstvo v Sloveniji čedalje starejše. Leta 2018 so na primer starejši (to so prebivalci, stari 65 let ali več) predstavljali 19,4 odstotka prebivalstva, leta 2055 naj bi jih bilo v tej starostni skupini 32 odstotkov, leta 2100 pa nekaj več kot 31 odstotkov.

Delež otrok (to je prebivalcev, mlajših od 15 let) se bo predvidoma nekaj let še nekoliko zviševal, nato naj bi začel upadati. Minimum naj bi dosegel leta 2037, ko bo otrok okoli 12,9 odstotka. Sledila naj bi počasna rast, tako da bi leta 2100 delež otrok med prebivalci znašal 13,9 odstotka, so podatke Eurostata povzeli na Sursu.