Lepo vreme bo prekinila deževna sreda #animacija

Danes bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod po državi bo sončno. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, v vzhodni Sloveniji se bo živo srebro povzpelo do okoli 24 stopinj Celzija, navaja agencija za okolje (Arso).

Tudi jutri bo predvsem v krajih na vzhodu države še večinoma sončno. Drugod po pretežno oblačno, ponekod v zahodni Sloveniji ni izključena možnost rahlega deževja. Veter jugozahodnih smeri se bo okrepil, ob morju bo pihal jugo, ki se bo prehodno okrepil v noči na sredo.

Foto: Siol.net

Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 8 do 14 stopinj Celzija, ob morju bo za nekaj stopinj topleje. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj Celzija.

Foto: Siol.net

Ob prehodu vremenske fronte bosta sredino jutro in dopoldne v znamenju občasnega dežja, vmes bo tudi kakšna nevihta. Čez dan se bo oblačnost začela trgati in četrtek bo ponovno sončen.

Foto: Siol.net