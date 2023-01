Le še do poldneva čas za izračune za drugi del pomoči zaradi visokih cen elektrike in plina

Upravičenci, ki so oddali vlogo za dodelitev pomoči po zakonu za pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina, lahko še danes do 12. ure oddajo dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov za drugi del pomoči, za oktober, november, december lani.

Upravičenci morajo najkasneje danes do 12. ure v aplikacijo na spletni strani javne agencije Spirit Slovenija vnesti še dejanske podatke za izračun upravičenih stroškov, ki so jih v vlogi zgolj ocenili. Če dejanskih podatkov ne bodo vpisali, pomeni, da se odrekajo drugemu delu pomoči, saj na podlagi zgolj ocenjenih vrednosti (oktober, november, december 2022) do pomoči v skladu z zakonom niso upravičeni, so sporočili iz Spirita ter ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Za tehnično podporo pri oddaji dejanskih podatkov je vzpostavljen klicni center s številko 051 277 880. Za vsebinska vprašanja v zvezi s pomočjo po tem zakonu pa je na voljo elektronski naslov energenti@spiritslovenia.si

Drugi del pomoči izplačan do 15.marca letos

Vlogo za dodelitev pomoči po tem zakonu je oddalo 1.130 upravičencev. 21. decembra lani jim je bilo izplačanih skupno 40 milijonov evrov za upravičene stroške v obdobju od junija do septembra 2022. Drugi del pomoči za upravičene stroške v obdobju od oktobra do decembra 2022 bo izplačan do 15. marca 2023.

Zakon predvideva tri vrste pomoči – enostavno pomoč, posebno pomoč ter pomoč za energetsko intenzivna podjetja. Za prvo je zaprosilo 1.060 podjetij v skupni višini 54,9 milijona evrov, za drugo 65 podjetij v skupni višini 12,1 milijona evrov, za tretjo pa pet podjetij v skupni višini 7,2 milijona evrov, so sporočili decembra ob izplačilu prvega dela pomoči.