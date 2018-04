Ladja Triglav že na poti na Sicilijo #video

Večnamenska ladja Slovenske vojske Triglav s 37-člansko posadko na krovu je ob sončnem zahodu zapustila Koper in začela 56 ur dolgo plovbo do mesta Augusta na Siciliji, kjer bo sodelovala v mednarodni misiji Eunavfor Med Sophia. Naloga Triglava bo v prvi vrsti boj proti tihotapljenju ljudi, po potrebi pa bo pomagala tudi v primeru stiske na morju.

Video: Planet TV

Slovenija vse od leta 2015 sodeluje v omenjeni mednarodni misiji, v okviru katere že deluje peti kontingent Slovenske vojske, ki se bo z napotitvijo ladje Triglav znatno okrepil, je v izjavi za medije pred izplutjem pojasnil poveljnik 430. mornariškega diviziona, kapitan bojne ladje Boris Geršak.

Namen prisotnosti mednarodnih sil v Sredozemlju je boj proti tihotapljenju ljudi oz. preprečevanje ilegalnih aktivnosti in migrantskih tokov "in prav za te naloge je usposobljen in opremljen tudi naš kontingent". To so po Geršakovih besedah potrdili tudi rezultati intenzivnih priprav na misijo.

"Prepričan sem, da bosta naša ponovna napotitev in delo naših pripadnikov ponovno pokazala, da smo Slovenska vojska, in preko nje tudi Republika Slovenija, lahko aktiven deležnik v zagotavljanju mednarodne stabilnosti na morju in predvsem pri mednarodnih naporih, ki trenutno potekajo za razrešitev migrantske krize v Sredozemske morju," je še ocenil Geršak.

Celoten peti kontingent sestavlja 45 pripadnikov Slovenske vojske, od katerih so nekatere že pred dnevi napotili v morsko bazo v Augusti. S Triglavom bo priplula še 37-članska posadka, v kateri so tudi pripadniki vojaške policije in medicinskega osebja.

Kot je navedel poveljnik kontingenta, poročnik bojne ladje Simon Vrabec, bodo po 56-urni plovbi prispeli v Augusto, kjer bo sledilo od tri do petdnevno integracijsko usposabljanje, katerega namen je poenotenje vseh postopkov za izvedbo naloge.

Sledila bo plovba, pri čemer bodo upoštevali rutino, po kateri bodo po pet dni na morju, nakar bodo sledili trije dnevi oskrbe v pristanišču. Misija se bo predvidoma končala do 1. avgusta.

Kontingent je za boj proti tihotapcem, ki je osrednje poslanstvo misije, ustrezno opremljen in pripravljen, je dodal Vrabec, "zato verjamem, da bomo tudi tokrat to nalogo uspešno opravili". Ob tem je poveljnik petega kontingenta pojasnil, da jim pomorsko pravo nalaga, da pomagajo v primeru stiske na morju, kar bodo tudi izvajali, če bo prišlo do takšnih primerov.