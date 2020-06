Kustečeva šolarjem zaželela zdrave počitniške dni #video

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v poslanici ob koncu najbolj neobičajnega šolskega leta učenkam in učencem ter dijakinjam in dijakom zaželela več kot zaslužene in v prvi vrsti zdrave počitniške dni. Obenem se je zahvalila vzgojno-pedagoškemu kadru in staršem, ki so zmagovito pripeljali šolsko leto do konca.

Ministrica Simona Kustec je v poslanici izpostavila, da je bilo letošnje leto nekaj posebnega in si ga bomo vsi zagotovo zapomnili. "Delo in aktivnosti vzgoje in izobraževanja je bilo treba prenesti v prostore lastnega doma, pa potem postopoma in le nekatere zopet nazaj v vrtce, šole, fakultete, zavode, nekatere sploh ne več. In smo zmogli - zaradi vseh vas, ki ste bili kos novi situaciji, ki ste se pogumno, z razumevanjem in odgovorno odzvali na te razmere. Vseh tistih vas, ki ste razumeli, da bi prekinitev vzgojno-izobraževalnega procesa pomenila odvzem svobode, prihodnosti naših otrok," je dejala.

Poklon vsem šolarjem

Poudarila je, da gre za srčnost kot nepogrešljiv element v izobraževalnem procesu. Ne glede na to, kaj so pedagogi v tem obdobju dobrega in spodbudnega delali za varstvo, za šolanje otrok, so po njenem mnenju postali del ekipe, ki je zmagala in zmagovito pripeljala šolsko leto do konca, kot prav vsako leto, so sporočili z ministrstva.

Ministrica se je poklonila vsem učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom, študentkam in študentom ter se zahvalila za njihovo potrpežljivost. "Hvala, ker ste se kot prvi v vrsti in od vseh nas najbolj brez težav prilagodili drugačnim potem te nenavadne stvarnosti," je zapisala in se opravičila za trenutke, ko je niso razumeli in bili tudi jezni nanjo.

"Tudi v prihodnje nas bo morala pri delu voditi ena sama zaveza, odgovornost - da ne dovolimo, da bi bila otrokom niti za stotinko sekunde odvzeta priložnost pridobivanja novih znanj. Vstopnice za svobodo njihovega jutrišnjega dne," je zaključila Kustečeva poslanico in zaželela, da bi jih vse skupaj prav to vodilo združevalo v naslednjem šolskem letu, poroča STA.

Najbolj nenavadno šolsko leto v zgodovini Slovenije

Šolsko leto 2019/2020 je bilo zagotovo najbolj nenavadno šolsko leto v zgodovini samostojne države. Zaradi epidemije covida-19 se je 16. marca pouk pričel izvajati na daljavo. Kljub temu so ga v skladu s šolskim koledarjem 24. junija pripeljali do uspešnega zaključka. V četrtek se počitnice pričnejo za 191.663 osnovnošolk in osnovnošolcev ter za 72.891 srednješolk in srednješolcev.

Po podatkih ministrstva je pri nas 455 osnovnih šol s 316 podružnicami, 27 samostojnih osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. V tem šolskem letu se je na domu izobraževalo 392 otrok, v Evropski šoli pa 49.

Vseh javnih srednješolskih zavodov pa je 111. Srednješolske izobraževalne programe je izvajalo 143 srednjih šol, šest zavodov za posebne potrebe in šest zasebnih zavodov. Šolsko leto zaključuje tudi 54 javnih glasbenih šol, ki jih obiskuje 24.231 učenk in učencev, ter 15 zasebnih s 1770 učenkami in učenci, še navaja STA.