Kurz se je začel pogajati z Zelenimi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko so avstrijski Zeleni v nedeljo sporočili odločitev o vstopu v pogajanja, je danes pripravljenost na začetek uradnih koalicijskih pogovorov z Zelenimi potrdil tudi prvi mož Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz. Posvaril je sicer, da proces zaradi številnih različnih stališč ne bo enostaven.

Kurz je na novinarski konferenci poudaril, da določitev o vstopu v pogajanja še ne pomeni, da se bodo ta gotovo končala s sklenitvijo koalicije. Posvaril je, da stranki začenjata zahteven proces. "Ne bo enostavno, saj so stališča Zelenih in ljudske stranke zelo različna," je dejal.

Kot je pojasnil, imajo Zeleni zelo izrazita stališča na področju okolja in podnebja, ki jih ÖVP včasih težko sprejme. Po drugi strani pa po njegovih besedah velja tudi obratno glede stališč, ki jih ljudska stranka zavzema glede migracij, varnosti in davčne politike. "Če nam bo uspelo oblikovati dogovor z Zelenimi, bo v vsakem primeru nujna določena mera ustvarjalnosti," je še dejal.

Soglasna podpora strankarskih voditeljev

Foto: Reuters Potrdil je, da je pri odločitvi za vstop v pogajanja pridobil soglasno podporo strankarskih voditeljev tako na deželni kot zvezni ravni. Kako dolgo naj bi pogovori trajali, pušča Kurz odprto, meni pa, da proces "lahko traja tudi dlje".

V nobenem primeru ne bodo vodili vzporednih koalicijskih pogajanj. Pogovori z Zelenimi bodo usmerjeni k cilju, dosledni, pošteni in spoštljivi, je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA še zagotovil Kurz.

Prvi mož Zelenih: Tvegano dejanje

Pred njim je že v nedeljo prvi mož Zelenih Werner Kogler naznanil, da se je njegova stranka odločila za vstop v koalicijska pogajanja. Tudi on je ta korak označil za "tvegano dejanje".

Stranki sta v petek zaključili pripravljalne pogovore, ki sta jih začeli sredi oktobra. ÖVP je na volitvah 29. septembra prejela največ glasov - 37,5 odstotka, zaradi česar je Kurz prejel nov mandat za sestavo vlade. Zeleni pa so se zmagovito vrnili v parlament s 13,9 odstotka glasov.

Če bo strankama uspelo skleniti koalicijski dogovor, bodo Zeleni v Avstriji prvič vstopili v vlado na zvezni ravni.

Avstrija je morala septembra na predčasne volitve zaradi razpada koalicije med ÖVP in svobodnjaki (FPÖ) po aferi Ibiza, v katero se je ujel zdaj že nekdanji šef slednjih Heinz-Christian Strache. Svobodnjaki so na volitvah osvojili 16 odstotkov glasov, kar je skoraj deset odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah pred dvema letoma, zato so se umaknili v opozicijo.